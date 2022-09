الفيفا رشحه لجائزة “بوشكاش”.. لاعب أرجنتيني يسجل هدفا عالميا (فيديو)

أحرز لاعب الوسط الأرجنتيني ماتيو كورونيل هدفا عالميا من مسافة 77 مترا خلال مباراة جمعت فريقه أتلتيكو توكومان، وضيفه باراكاس سنترال بالدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ارتدت الكرة من دفاع أتلتيكو توكومان، لتستقر أمام كورونيل، الذي هيأها لنفسه ثم سددها من مسافة بعيدة لتتجاوز الحارس الذي كان بعيدا عن مرماه لتسكن شباكه.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مقطع فيديو لهذا الهدف المذهل، متسائلا إذا ما كان يستحق المنافسة على نيل جائزة “بوشكاش” التي تمنح سنويا لصاحب أجمل هدف.

😮 LONG-RANGE GOLAZO 😮

Could Mateo Coronel's 77-yard goal be a contender for our #Puskas list? 🤔pic.twitter.com/IAGvMIaWAZ

— FIFA.com (@FIFAcom) August 24, 2022