مارس 21, 2021

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئيس وزراء بولندا يهاتف ميركل بشأن ليفاندوفسكي

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فى :عالم الرياضة
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رئيس وزراء بولندا يهاتف ميركل بشأن ليفاندوفسكي

أعلنت بولندا، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ليطلب إعفاء اثنين من لعبي المنتخب الوطني، من قواعد الحجر الصحي عند العودة لألمانيا، عقب مواجهة إنجلترا في تصفيات كأس العالم.

ويلعب الثنائي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي وكشيشتوف بيونتك، في دوري الدرجة الأولى الألماني، ما يمكن أن يمنعهما من السفر إلى بريطانيا لخوض المباراة، لأن ذلك يعني غيابهما عن أنديتهما عقب العودة، بسبب قواعد الحجر الصحي.

وأبلغ بافل يابلونسكي، نائب وزير الخارجية، وكالة الأنباء الحكومية البولندية (بي.إيه.بي) “طلب رئيس الوزراء من المستشارة، أن يتم فرض القواعد بشكل عادل ومنصف على جميع الممثلين الوطنيين، وسيتمكن لاعبو بولندا في الدوري الألماني من الاستفادة من ذلك”.

ويخضع الأمر رسميا للحكومات الإقليمية في ألمانيا، التي تمنح استثناءات للحجر الصحي.

ويلعب ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، بينما ينشط بيونتك في صفوف هيرتا برلين.

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