والد أنسو فاتي يحذر برشلونة قبل تجديد عقده

حذر والد جناح ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، أنسو فاتي، الإدارة من مستقبل اللاعب الذي تستهدف تجديد عقده خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويعد فاتي أحد أبرز المواهب في الكرة الإسبانية منذ تصعيده في بداية الموسم الماضي تحت قيادة المدرب، إرنستو فالفيردي، مع برشلونة.

وظهر اللاعب الناشيء البالغ من العمر فقط 17 عامًا بمستوى جيد في أولى مواسمه مع برشلونة، ونجح في استغلال جميع الفرص التي حصل عليها، حتى تم استدعاؤه لمنتخب إسبانيا الأول بقيادة، لويس إنريكي.

شارك فاتي في جزء من مباراة ألمانيا الماضية في بطولة دوري الأمم الأوروبية، لكن إنريكي دفع به أساسيًا أمس أمام أوكرانيا وسجل هدفًا رائعًا كتب من خلاله اسمه في تاريخ إسبانيا كأصغر لاعب يسجل بقميص الماتدور.

تألق فاتي يضع المزيد من الضغوط على إدارة برشلونة، الراغبة في تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2022 وبقيمة شرط جزائي قدره 170 مليون يورو.

كانت هناك نية لدى برشلونة في حسم تجديد عقد فاتي بنهاية الموسم الماضي، لكن حتى الآن لم يوقع المهاجم الصغير على العقود التي ترفع قيمة شرطه الجزائي إلى 400 مليون يورو.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بالسبب وأرجعته إلى توقيع فاتي مع وكيل أعمال كريستيانو رونالدو الشهير، خورخي مينديز، لتكون المفاوضات معه من قبل إدارة برشلونة.

الأمر الذي أشعر إدارة برشلونة بالقلق أيضًا، تصريحات والد فاتي يوم أمس، الأحد، بعد نهاية مباراة إسبانيا وأوكرانيا، وقال خلال لقاءه مع إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية أن “الجميع يسأله عنه”، في إشارة إلى وجود عروض أوروبية قوية لضم اللاعب الشاب.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة كان قد اعترف من خلال رئيسه، جوسيب ماريا بارتوميو، أنه كان هناك عرض من طرف مانشستر يونايتد لضم فاتي ولكن تم رفضه.