احذفهم فورا.. 21 تطبيقاً خطيراً على هاتفك الأندرويد

إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، فقد يشجعك تقرير جديد على إعادة تقييم التطبيقات التى قمت بتثبيتها، إذ اكتشف باحثون من شركة Avast نحو 21 تطبيقًا خطيرًا على نظام أندرويد يمكن أن تملء هاتفك الذكى بإعلانات مزعجة، إذ تظهر التطبيقات على أنها ألعاب ممتعة، ولكنها تحتوى سراً على نوع من البرامج الإعلانية تسمى HiddenAds، ومما يثير القلق أنه تم تنزيل هذه التطبيقات ما يقرب من 8 ملايين مرة، ولا يزال 19 منها متاحًا على متجر Google Play.

قال جاكوب فافرا، محلل التهديدات فى Avast: “مطورو البرامج الدعائية يستخدمون بشكل متزايد قنوات التواصل الاجتماعى، كما يفعل المسوقون العاديون، وهذه المرة، أبلغ المستخدمون عن استهدافهم بإعلانات تروج للألعاب على يوتيوب.”.

وأضاف فافرا : “فى سبتمبر شهدنا انتشار برامج الإعلانات المتسللة عبر TikTok، فشعبية هذه الشبكات الاجتماعية تجعلها منصة إعلانية جذابة أيضًا لمجرمى الإنترنت، لاستهداف جمهور أصغر سنًا، وبينما تبذل جوجل كل ما فى وسعها لمنع HiddenAds من دخول متجر Play الخاص بها، تستمر التطبيقات الضارة فى إيجاد طرق جديدة لإخفاء هدفها الحقيقى، وبالتالى الانتقال إلى النظام الأساسى ثم إلى هواتف المستخدمين”.

واستكمل فافرا: “يحتاج المستخدمون إلى توخى الحذر عند تنزيل التطبيقات على هواتفهم ويُنصح بالتحقق من ملف تعريف التطبيقات ومراجعاتها وأن يضعوا فى اعتبارهم طلبات أذونات الجهاز الواسعة.”

بناءً على النتائج، يحث الباحثون المستخدمين على توخى الحذر بشأن التطبيقات التى يقوموا بتنزيلها، إذ أوضحت Avast: “تحتوى التطبيقات على العديد من التقييمات من فئة الخمس نجوم والنجمة الواحدة، وغالبًا ما تشير المراجعات إلى مزايا منخفضة أو إعلانات مفرطة، أو أنها مفرطة فى الحماس والإيجابية “.

وأضافت Avast: “عند الضغط على حساب مطور التطبيقات، يميل مطورو البرامج الإعلانية إلى امتلاك تطبيق واحد فقط على Google Play، الأمر الذى قد يكون مريبًا، ويفعلون ذلك فى حالة حذف ملفاتهم الشخصية، ولا يفقدون تطبيقات متعددة، ومن خلال التحقق من الأذونات التى يطلبها التطبيق قبل التثبيت وقراءة المراجعات، يمكن للمستخدمين تجنب الوقوع ضحية تنزيل أى برنامج إعلانى من HiddenAds “.

وفيما يلى قائمة التطبيقات الخطيرة:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip – NEW

Props Rescue .