رجل يزعم مشاهدة “صحن طائر” أخضر في سماء ليفربول! (صورة)

ظهرت صورة لجسم مجهول يتوهج باللون الأخضر في سماء ليفربول في Liverpool Echo هذا الأسبوع بحسب زعم شاهد عيان.

وكشف رجل، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه كان مع صديقته عند رؤية الجسم الأخضر المتوهج، في 7 أغسطس نحو الساعة 2:45 صباحا.

وقال الرجل لـ Echo: “كنت أنا وصديقتي في منزلها في بريسكوت، عندما سمعنا ضوضاء عالية بالخارج، مثل طائرة، لذلك نظرنا من النافذة ورأينا الكائن. وبدا كطبق طائر، مثل الحلوى، بقي هناك لبضع ثوان فقط ثم طار عبر السحب وذهب في الاتجاه الجنوبي الشرقي، نحو Huyton وHalewood”.

