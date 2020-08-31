في اليوم العالمي للتغييب القسري مازال مصير 2887 كوردياً إيزيدياً مجهولاً

أعلن مدير شؤون الإيزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كوردستان أنه لا يزال هناك 2887 كوردياً إيزيدياً مجهول المصير، ويقول منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، إن حكومة إقليم كوردستان اتخذت خطوات كبيرة لتوثيق 4206 قضايا لجرائم داعش المرتكبة ضد الإيزيديين.

اليوم (30 آب) هو اليوم العالمي للتغييب القسري، الذي يعد واحداً من انتهاكات حقوق الإنسان، وقد تعرض أبناء العشرات من الدول لهذا الانتهاك بسبب الاختلاف السياسي أو القومي أو العرقي وغير ذلك من الأسباب، وكانت كوردستان في التاريخ المعاصر من ضحايا تلك الجريمة وبصور مختلفة بلغت ذروتها في عمليات الأنفال سيئة الصيت.

وصرح مدير شؤون الإيزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كوردستان، خيري بوزاني، لشبكة رووداو الإعلامية أن عدد الكورد الإيزيديين الذين تم اختطافهم من قبل داعش ولم يعودوا حتى الآن هو 2887 شخصاً أغلبهم موجود في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش في العراق وسوريا ومخيم الهول في كوردستان سوريا.

وأوضح بوزاني أن هؤلاء تم إخفاؤهم بين العوائل ولا يسمح لهم بالكشف عن هوياتهم، والحكومة العراقية ليست جادة حتى الآن في البحث عنهم، حيث أن قسماً من تلك المناطق يخضع الآن لسيطرة بغداد لا لسيطرة حكومة إقليم كوردستان.

وبيّن مدير شؤون الإيزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كوردستان أن الإحصائيات الأخيرة هي كالآتي: “عدد النازحين من الكورد الإيزيديين هو 360 ألف شخص، وعدد من توفي منهم في الأيام الأولى للإبادة الجماعية 1293، وعدد المقابر الجماعية التي عثر عليها هو 83 مقبرة مع عشرات من القبور الفردية، وعدد الأطفال الذين فقدوا معيليهم نتيجة جرائم داعش 2745 طفلاً، وعدد المزارات والمواقع الدينية التي دمرت 68 مزاراً ومعبداً، وقد هاجر نحو 100 ألف إلى الخارج، وعدد المختطفين هو 6417 مختطفاً ومختطفة بينهم 3548 امرأة و2869 رجلاً”.

وعن عدد الناجيات والناجين من قبضة تنظيم داعش، قال بوزاني إن مجموع الناجين هو 3530 شخصاً، بينهم 1199 امرأة و339 رجلاً”.

وقد أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن حكومة إقليم كوردستان اتخذت خطوات كبيرة لتوثيق 4206 قضايا لجرائم داعش المرتكبة ضد الإيزيديين وخاصة النساء منهم، من بينها 1778 قضية تم الانتهاء من العمل عليها وهي جاهزة لعرضها على المحاكم، وهناك 2428 قضية أخرى يجري العمل عليها.