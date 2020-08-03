برلمان كوردستان: توثيق الجرائم المرتكبة بحق الكورد الايزيديين

طالبت رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الاحد، بتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الكورد الايزيديين لدى المحكمة الدولية، داعية في الوقت ذاته الى تقديم الجناة الى القضاء وتعويض الضحايا والعمل على ايجاد المغيبين والمفقودين منهم.

وقالت الرئاسة في بيان لها انه في يوم الثالث من شهر آب نستذكر يوما أسودا في تأريخ المواطنين في كوردستان، اذ جرى خلال هذا اليوم من العام 2014 والايام التي تلته في القرن الجديد والعالم الجديد، هجمة وحشية من قبل الارهابيين على قضاء شنكال وقام الارهابيون وعلى مرأى العالم بسبي بنات ونساء الكورد الايزيديات ودفن رجالهن وهم احياء، كما كان في العصور الحجرية.

واضاف البيان، نحن عندما نستذكر ذلك اليوم الاسود، نعرب عن شكرنا للابطال من قوات البيشمركة والدعم المقدم من الدول الصديقة الذين منعوا ظلمات داعش الارهابي من القدوم اكثر نحو عمق اراضي كوردستان وعملوا على فظ المنطقة من بطش داع الاجرامي وكبدوا خرافة داعش الخسائر الفادحة.

واشارت رئاسة برلمان كوردستان الى، ان البرلمان يسعى وبشكل دائم الى تلبية مطالب الشنكاليين وباقي المكونات الاخرى، لهذ السبب حدد برلمان كوردستان وخلال جلسته رقم 3 المنعقدة في 2019/8/3، حدد يوم الـ 3 من من العام 2014 وكل عام، كيوم للابادة الجماعية ضد الكورد الايزيديين كي تكون من الناحية القانونية، ارضية ملائمة لتعويض اهالي مدينة شنكال وضحاياها.

وطالبت ايضا، في هذه المناسبة، الحكومة العراقية وكواجب اخلاقي ومسؤول بافساح الطريق امام المنظمات الدولية والفرق الخاصة بالامم المتحدة لاجراء التحقيقات بجرائم داعش (UNUTAD)، لتوثيق جرائم عصابات داعش الارهابية وتقديم الجناة الى المحاكم الدولية لينالوا جزاؤهم العادل وتعويض الضحايا، مشيرة الى ان اقليم كوردستان كان ول زال يمثل ملجأ آمنا للمتضررين والذين يواجهون مخاطر الهجمات، كون اهالي كوردستان يتفهمون آلام من تجري عليهم المصائب.

وطالبت رئاسة برلمان كوردستان، خلال بيانها، المجتمع الدولي بتعريف الجرائم المرتكبة ضد الكورد الايزيديين على انها جرائم ابادة جماعية (جينوسايد) وان تعمل على تعويض اهالي كوردستان بقانون ودعم دوليين، وان تحفظ جميع مكونات اقليم كوردستان والمنطقة والعالم من تكرار مثل هذه الجرائم.

وتابعت، مرة اخرى ننحني اجلالا لشهداء شنكال وضحايا الابادة الجماعية، ونقول لفتيات ونساء شنكال: انتنّ تمثلنّ الانموذج الاعلى للدفاع ومواجهة الظلم، مؤكدة على ضرورة ان تعمل جميع الاطراف بالبحث عن المغيبين والمفوقدين وتحديد مصيرهم واعادة الشنكاليين الى مسقط رأسهم.

رئاسة برلمان كوردستان