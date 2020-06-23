يونيو 23, 2020

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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قيادي في البيشمركة: داعش ينشط مجدداً جنوب زمار

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فى :أخبار عــامة, شؤون ايزيدية
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قيادي في البيشمركة : داعش ينشط مجدداً جنوب زمار

كشف قيادي في قوات البيشمركة ، اليوم الثلاثاء ، عن زيادة نشاط وتحركات ارهابيي تنظيم داعش في حدود ناحية زمار التابعة ادارياً لقضاء تلعفر (غرب محافظة نينوى) .

آزاد بادو، القيادي في قوات البيشمركة في زمار وربيعة ، قال لـ(باسنيوز) ان ارهابيي داعش بدأوا ينشطون في مناطق 35 كم جنوب زمار وجبل شيخ ابراهيم .

موضحاً ، ان للتنظيم الارهابي خلايا نائمة في مناطق زمار وربيعة ، مشدداً على ضرورة المزيد من التنسيق بين قوات التحالف الدولي وقوات البيشمركة لقطع الطريق ومنع اي استئناف لتحركات ارهابيي التنظيم .

وعلى الرغم من إعلان العراق “النصر” على تنظيم داعش في الأراضي العراقية بالكامل في 2017، الا ان التنظيم عاد ليبدأ بعمليات خطف واغتيالات وتفجيرات على اطراف المدن والمناطق التي طرد منها ، ما أثار مخاوف جدية من بدء دورة جديدة من العنف والتدمير.

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