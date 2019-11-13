مناقشة كتاب الايزيدية المبادئ و القيم و اصالة الموروث التاريخي

في يوم الخميس المصادف( ٧ / ١١ / ٢٠١٩ ) و بحضور نخبة من المثقفين و الاساتذة و الكوادر الحزبية و جمع غفير من أهالي المخيم تم مناقشة كتاب الايزيدية . المبادئ و القيم و اصالة الموروث التاريخي للكاتب جلال خرمش خلف عضو الهيئة الإدارية لمركز لالش شنكال . وذلك في قاعة مخيم مام رشان.

المناقشة تمت في ندوة مفتوحة حول مضمون الكتاب و تم إدارة الندوة من قبل المكتبة الفكرية في مخيم مام رشان .

تخللت الندوة كلمة لإدارة المخيم و كلمة للكاتب و الباحث الايزيدي( بير خدر سليمان ) .و كلمة مسؤولة المكتبة الفكرية ( امل سليمان ختاري ) .

و بعد مناقشة الكتاب و الإجابة على أسئلة الحضور . تم تكريم الكاتب بشهادة تقديرية من قبل مسؤولة المكتبة .