نوفمبر 14, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

مناقشة كتاب الايزيدية المبادئ و القيم و اصالة الموروث التاريخي

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مناقشة كتاب الايزيدية المبادئ و القيم و اصالة الموروث التاريخي

في يوم الخميس المصادف( ٧ / ١١ / ٢٠١٩ ) و بحضور نخبة من المثقفين و الاساتذة و الكوادر الحزبية و جمع غفير من أهالي المخيم تم مناقشة كتاب الايزيدية . المبادئ و القيم و اصالة الموروث التاريخي للكاتب جلال خرمش خلف عضو الهيئة الإدارية لمركز لالش شنكال . وذلك في قاعة مخيم مام رشان.
المناقشة تمت في ندوة مفتوحة حول مضمون الكتاب و تم إدارة الندوة من قبل المكتبة الفكرية في مخيم مام رشان .
تخللت الندوة كلمة لإدارة المخيم و كلمة للكاتب و الباحث الايزيدي( بير خدر سليمان ) .و كلمة مسؤولة المكتبة الفكرية ( امل سليمان ختاري ) .
و بعد مناقشة الكتاب و الإجابة على أسئلة الحضور . تم تكريم الكاتب بشهادة تقديرية من قبل مسؤولة المكتبة .

 

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