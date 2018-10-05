نيجيرفان بارزاني: نوبل السلام جائزة لصمود وتضحيات الإيزيديين وكل شعب كوردستان

’’نادية مراد رمز مواجهة الإرهاب وحاملة رسالة السلام والإنسانية’’ …

بمناسبة منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الكوردية الإيزيدية نادية مراد، وجه نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، برقية تهنئة، تمنى فيها أن تكون هذه الجائزة عزاء لها لما لاقته من آلام ومصائب، ومؤكداً أن نوبل السلام جائزة عن صمود وتضحيات الإيزيديين وكل شعب كوردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني: «بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام، نتقدم بتهانينا القلبية إلى نادية مراد، وكما كانت أعمالها ونشاطاتها دائماً محل فخر وسرور لنا، فإن منح جائزة نوبل للسلام لها محل اعتزاز وفرح لنا ولكل شعب كوردستان».

وأضاف بارزاني «نأمل أن تكون هذه الجائزة عزاء للسيدة نادية، لما لاقته هي وعائلتها من آلام ومصائب، وأن تكون عزاء للأخوات والأخوة الإيزيديين لما عانوه من مصائب، لأن هذه الجائزة ليست خاصة بفرد لوحده، بل هي جائزة عن صمود وتضحيات الإيزيديين وكل شعب كوردستان».

واختتم رئيس وزراء الإقليم، بالقول: «نادية مراد التي باتت رمزاً لتضحيات الإيزيديين ومواجهة الإرهاب وحاملة رسالة السلام والانسانية في العالم، كانت أعمالها ونشاطاتها الإنسانية، وستظل، موضع دعمنا الكامل. نرجو لها التوفيق ونكرر تهانينا لها».