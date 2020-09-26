نادر شيخ ناصر:شرقية غربية

شرقية غربية

نادر شيخ ناصر

‎يا قاسية القلب قلبك ك صلمود الحجار

‎ام ليس لك قلب انا اسف خاطيء الحزار

‎لم اكن اتصور ان امراة تتحول الى جزار

‎لا اتعجب من لطم اناس على كومة احجار

‎لانهم لدغوا ب سم حية بين اوراق الأزهار

‎انت من الشرق تركت هاجرت للغرب فرار

‎طمعا لخدمة قومه والانسانية وقوانين الأحرار

‎تحبين الإنسانية والرفاهية كفراشةحب الجوار

‎لاتتركي الحب الصادق الشرقي تذهبي للبازار

‎هل تنسين تقاليدنا الحب لحبيب واحد لااخيار؟

‎لا تجيدين ولاتطبقين مثل الغرب فتح الازرار

‎تعرفين يا حبيبتي قلب شرقي لا يحب مرار

‎يعشق مرة لا يبدل عشقه و لا يعرض للبازار

‎نحصد مازرعنا اذا كان زرعنا شوكا او ثمار

‎ياحبيبتي لا تقولي للحب الشرقي طعمه مرار

‎الحب في الشرق انت تعرفين حقيقة لا غبار

‎الغيرة عندنا عشق سيدتي فيه رائحة فوار الفنان له قلب رقيق يتاثر من حوله مايدار الكاتب يا ايلاهي يعيش ظلام سجن تكرار حياته شعلة وقود يحترق للانسانية انوار الشاعر ياسلامي يتباهى بصوته امام الانظار عاشق ضعيف امام حبه عند دخول الاسوار دعنا نفرح ماتبقى من العمر وكاننا صغار

لاتعيريني بالشيب فالشيب علامة عشاق كبار العشق يكبر كشجرة قطبي كلما اصبحنا وقار

تنجمد تتكسر اغصانها تقاوم وتزداد خضار

من يقرر سيرته؟القدر يسير سيرتنا كما يسار

كوني حنونة لا قاسية القلب على انسان ارجحته الاقدار

اتركي مركبنا تسير في البحر كما الامواج يختار