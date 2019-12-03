9 أطعمة قد تتسبب بظهور البثور على البشرة

إذا كنتِ تسألين عن سبب ظهور البثور بشكل مفاجئ على بشرتكِ، فاعلمي أن لنظامكِ الغذائي تأثيراً في هذا المجال وأن تناول أطعمة محددة ممكن أن يتسبب بتعكير صفو بشرتكِ. تعرّفي على أبرزها فيما يلي:



1- الشوكولاتة:

تُشكّل الشوكولاتة أحد الأطعمة المفضّلة لدى الملايين حول العالم، الذين يواظبون على استهلاكها بشكل يومي. ولكن هل تعلمون أن الشوكولاتة بأنواعها السوداء، والبيضاء، والشوكولاتة بالحليب من الممكن أن تتسبب بظهور البثور على البشرة. فقد أظهرت دراسات عدة تناولت هذا الموضوع أن استهلاك الشوكولاتة يزيد من نسبة بروتين طبيعي في الجسم ينتجه جهاز المناعة ويتسبب بزيادة خطر التهاب الجلد وبالتالي ظهور البثور. ولذلك يُنصح بتجنّب استهلاك الشوكولاتة بشكل يومي والاكتفاء بتناولها مرة أو مرتين أسبوعياً رغم كونها تحسّن المزاج على أن يتمّ استبدالها بالفاكهة المجففة (لوز، جوز، بندق…) التي يمكن أن تحسّن المزاج دون أن تتسبب بفقدان البشرة لصفائها.

2- الخبز الأبيض:

يمكن لاستهلاك الخبز الأبيض أن يتسبب بظهور البثور على البشرة كونه مصنوعاً من الطحين الأبيض المكرّر والغني بالغلوكوز. إن استهلاك الخبز الأبيض يرفع نسبة الأنسولين في الدم ويزيد من الإفرازات الزهميّة وبالتالي من إمكانية ظهور البثور. ولذلك من الأفضل استبداله بالخبز المصنوع من القمح الكامل أو من أنواع حبوب أخرى مثل الشوفان، والحنطة، أو خليط الحبوب الكاملة.

3- الحلويات:

تحتوي الحلويات عادةً على مكوّنات عديدة ممكن أن تتسبب بظهور البثور مثل السكر المكرر، الحوامض الدهنيّة، الطحين الأبيض، والملح. تجنّبي الاستهلاك اليومي للحلويات المصنّعة في السوق واستبدليها بأنواع من الحلويات يتمّ صنعها في المنزل بكميّات محدودة من السكر والمواد الدهنيّة.

4- الحليب:

يُتهم الحليب بالتسبب بظهور الزيوان والبثور على البشرة. وهذا الاتهام يطال حليب البقر فقط وتحديداً النوع الخالي من الدسم منه دون سواه. وذلك يعود إلى كونه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ونسبة مرتفعة من اللاكتوز المسؤول عن زيادة الإفرازات الزهميّة، وبالتالي زيادة خطر ظهور البثور. ولذلك يُنصح باستبداله بالحليب النباتي المستخرج من الصويا، أو اللوز، أو البندق، أو الشوفان. فهذه الأنواع من الحليب النباتي خالية من اللاكتوز ومدعّمة بالفيتامينE ذات المفعول المضاد للأكسدة الضروري للحفاظ على صحة وجمال البشرة.

5- المعكرونة والأرز:

تندرج المعكرونة والأرز ضمن الأطعمة المصنوعة من حبوب مكرّرة تماماً مثل الخبز الأبيض. وهي بذلك ترفع نسبة السكر بالدم وتزيد من إنتاج الأنسولين الذي يعزّز الإفرازات الزهميّة المسؤولة عن إمكانية ظهور البثور على البشرة. ولذلك يُنصح باستبدالها بأنواع المعكرونة السمراء والأرز الأسمر.

6- طبق اللحم والبطاطا المقليين:

يتسبب طهي اللحم الأحمر بتفاعلات كيميائية بين الدهون والبروتينات تزيد من خطر الإصابة بالسكري، أمراض الشرايين كما تسرّع شيخوخة الجلد مما يتسبب بإضعاف البشرة ويعرّضها لخطر الإصابة بالبثور. أما البطاطا المقليّة فمفعولها شبيه بمفعول الحلويات كونها غنيّة بالدهون المهدرجة. ولذلك يُنصح بالتخفيف من استهلاك اللحوم الحمراء الدسمة واستبدالها باللحوم الحمراء الخالية من الدسم واللحوم البيضاء التي يتمّ طهيها بكميات قليلة من المواد الدهنية. يُنصح أيضاً باستبدال البطاطا المقلية بأنواع الخضار المشويّة أو المسلوقة.

7- السكاكر:

تحتوي السكاكر عادةً على كميّات مرتفعة من السكر، وهي ترفع من نسبة الأنسولين بالدم، وبالتالي من الإفرازات الزهميّة المسببة لظهور البثور. فإذا كانت السكاكر مؤذية للأسنان وللرشاقة فهي أيضاً غير مفيدة للبشرة وتتسبب بظهور البثور.

8- البطاطا:

تُعتبر البطاطا من أنواع النشويات المفضّلة لدى الكثيرين ولكنها متهمة بالتسبب بظهور البثور على البشرة. ويعود ذلك إلى احتوائها على سكريّات سريعة ورفعها لنسبة السكر في الدم مما يزيد من إفراز الأنسولين زالزهم المسبب لظهور البثور. ولذلك يُنصح بالتخفيف من استهلاك البطاطا واستبدالها بالبقوليّات والحبوب التي تؤمّن إحساساً بالشبع لفترة طويلة.

9- الأجبان:

تُتهم جميع الأجبان المصنوعة من حليب البقر بالتسبب بظهور البثور على البشرة. ولذلك يُنصح بتجنّب استهلاكها واستبدالها بأنواع الأجبان المصنوعة من حليب الماعز والأغنام كونها لا تزيد من الإفرازات الزهميّة ولا تتسبب بظهور حب الشباب.