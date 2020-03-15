8 حيل ذكية لإطالة رموشكِ ورسم حاجبيكِ

الرموش جزء مهم في مكياجكِ وهي تُعد دائماً اللمسة النهائية. جميعنا نحبّ الرموش الطويلة والكثيفة، منّا من يعتمد على الرموش الاصطناعية ومنّا من يكتفي فقط بالماسكارا التي تعدنا بهذه النتائج. ولكن تطبيق الرموش الاصناعية قد يكون أمراً أصعب مما قد تتخيّلين، لذلك بإمكانكِ حتماً أن تحصلي على نتيجة مماثلة بعيداً عن الرموش. كذلك الحاجبان عنصران مهمّان جداً في وجهكِ فلا بدّ من رسمهما بطريقة مبتكرة وجميلة جداً.

في هذه الحلقة من برنامج “لمسة وجمال”، تطلعكِ فرح على 8 حيل ذكية جداً تستطيعين من خلالها التخلّي عن الشعيرات الاصطناعية ورسم حاجبيكِ بدقة.

الحيلة رقم 1

تلجأ فرح إلى مكبس للرموش ومجفّف للشعر وتسخّن المكبس بهواء المجفف الحار. ومن ثمّ، تكبس رموشها وتنتظر دقائق قليلة. طبّقي من بعدها الماسكارا وستلاحظين أنّ رموشكِ مرفوعة طبيعياً وممتلئة.

الحيلة رقم 2

مهما وعدتنا الماسكارا بتكثيف الرموش من خلال تركيبتها، قد لا تنفعكِ بمفردها. جرّبت فرح هنا خدعة عاشقة المكياج هدى قطّان ونجحت جداً معها. طبّقت أولاً الماسكارا. وقبل أن تجفّ، لجأت إلى قطع صغيرة من القطن، وضعتها على عصا الماسكارا وغمرت بها رموشها. بإمكانكِ أن تعيدي هذه الخطوة مرّات عدّة للحصول على الكثافة التي تريدينها. أنهي دائماً بتطبيق الماسكارا.

الحيلة رقم 3

مشكلة نواجهها غالباً وهي جفاف الماسكارا في بعض الأحيان. قد تكون لا تزال مليئة بالمنج ولكنها تحتاج إلى ما يليّنها. إياكِ أن ترميها. بإمكانكِ اللجوء إلى قطرة العيون. أضيفي بضع نقاط منها فوق الماسكارا وأغلقيها. بعد دقائق، سترين أنها أصبحت سائلة من جديد وبإمكانكِ تطبيقها على رموشكِ.

الحيلة رقم 4

الرموش هي شعر يحتاج إلى عناية وتغذية تماماً مثل شعر رأسكِ. تعلمين فوائد زيت الزيتون في روتينكِ الجمالي وهذا الأمر نفسه ينطبق على رموشكِ. طبّقي زيت الزيتون على رموشكِ من خلال فرشاة أسنان مليئة بالزيت. احرصي على تمشيط رموشكِ وكأنكِ تطبّقين الماسكارا. هذه الحيلة بإمكانكِ تكرارها كلّ يوم وستلاحظين الفرق.

الحيلة رقم 5

نعاني أحياناً من قساوة شعيرات رموشنا بسبب التطبيق المتكرّر للماسكارا وعدم الترطيب الكافي. الفازلين منتج مهمّ جداً في روتين الجمال وهو نافع أيضاً لترطيب الرموش. ما عليكِ سوى تطبيقه على رموشكِ من خلال عود من القطن.

الحيلة رقم 6

حيلة رائعة لرسم الحواجب مع أداة لم تخطر في بالكِ يوماً؛ الملعقة! غطّي عينكِ بملعقة كبيرة وارسمي حاجبكِ بحسب شكلها. ستلاحظين أنّ الحاجب أصبح أعرض وأكثر تحديداً.

الحيلة رقم 7

مشكلة أخرى قد لا نجد لها حلّاً أحياناً هي شعيرات الحواجب المبعثرة. كيف نعيد تثبيتها في مكانها ونضمن عدم تحرّكها؟ بإمكانكِ استخدام رذاذ تثبيت الشعر مع عصا تمشيط الحواجب. هذا المنتج يثبّت الشعر المنكوش في مكانه لساعات طويلة، فهل يفشل مع عدد قليل من شعيرات الحواجب؟ رشّي الرذاذ على عصا تمشيط الحواجب أو spoolie وثبّتي شعر الحواجب في مكانه.

الحيلة رقم 8

شعيرات الحواجب مشابهة أيضاً لشعر الرأس والرموش وبالتالي تحتاج إلى تغذية. الجئي إلى زيت الخروع وطبّقيه بواسطة العود القطني على حاجبيكِ بانتظام. ستلاحظين نموّ شعر لم يكن ينمو من قبل!