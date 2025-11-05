رئيسة المكسيك تتعرض لتحرش جنسي في الشارع (فيديو)

تعرضت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، لواقعة تحرش جنسي خلال مشاركتها في فعالية عامة بساحة الزوكالو في العاصمة مكسيكو سيتي.

وحسب مشاهد مصورة انتشرت على نطاق واسع نقلتها “روسيا اليوم”، اقترب رجل مجهول من خلفها وعانقها بشكل غير لائق، وحاول وضع إحدى يديه على صدرها وتقبيلها.

وفي لحظة الصدمة، رفعت شينباوم يديها فورا واحتضنت إحدى النساء اللواتي كن برفقتها، ثم التفتت نحو المعتدي وابتسمت، ربما في محاولة للحفاظ على هدوئها، قبل أن يتدخل فريق حراستها لإبعاده.

📹 Ocurrió frente a todos: un hombre se abalanzó e intentó besar a Claudia Sheinbaum mientras saludaba a la gente. Si eso le pasa a la Presidenta de México, ¿qué pueden esperar las demás mujeres?

El acoso sigue normalizado. Urge respeto.#Acoso #Mujeres #México… pic.twitter.com/Tik1zl1vRN — GPSnoticias Oaxaca (@GPS_noticias) November 5, 2025

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية