نوفمبر 05, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

رئيسة المكسيك تتعرض لتحرش جنسي في الشارع (فيديو)

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
3 مشاهدات

رئيسة المكسيك تتعرض لتحرش جنسي في الشارع (فيديو)

تعرضت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، لواقعة تحرش جنسي خلال مشاركتها في فعالية عامة بساحة الزوكالو في العاصمة مكسيكو سيتي.
وحسب مشاهد مصورة انتشرت على نطاق واسع نقلتها “روسيا اليوم”، اقترب رجل مجهول من خلفها وعانقها بشكل غير لائق، وحاول وضع إحدى يديه على صدرها وتقبيلها.

وفي لحظة الصدمة، رفعت شينباوم يديها فورا واحتضنت إحدى النساء اللواتي كن برفقتها، ثم التفتت نحو المعتدي وابتسمت، ربما في محاولة للحفاظ على هدوئها، قبل أن يتدخل فريق حراستها لإبعاده.

facebookShare on Facebook
Post Views: 51

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi