بالصور.. رعب في مضيق البوسفور

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
بالصور.. رعب في مضيق البوسفور

شهد مضيق البوسفور لحظات من الذعر عندما سقطت امرأة في المياه قبالة ساحل بيلربي في منطقة أوسكودار، لأسباب غامضة حتى الآن.
وبينما كانت تكافح للبقاء على السطح، قفز أحد المارة في الماء لإنقاذها، في مشهد درامي سجلته كاميرا هاتف محمول.
وفي التفاصيل، رأى المنقذ، الذي كان على متن يخت قريب، المرأة وهي تغرق، فلم يتردد في القفز إلى الماء.
وساهم آخرون على متن قوارب مجاورة برمي أطواق النجاة لمساعدتهما، مما سهل عملية الإنقاذ.
وتم سحب المرأة، التي كانت ترتدي طوق نجاة، إلى اليخت أولا، حيث تلقت الإسعافات الأولية الفورية من المنقذ والمسعفين.
وكانت المرأة واعية تمامًا أثناء النقل، وتم التأكد من أن حياتها خارج دائرة الخطر.
ونقلت سيارة إسعاف المراة إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية.

