ليلى علوي تتحدث عن صعوبات الفن والممنوع على الفنانين

كشفت الفنانة ليلى علوي، خلال تصريحاتها مع قناة النهار، على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي، عن الجانب الإنساني في حياة الفنان، مؤكدة أن الشهرة تحمل معها الحب والاهتمام من الجمهور، لكنها في الوقت نفسه تفرض قيودًا على حرية الفنان وتصرفاته.

وقالت ليلى إن الفن يمنح الفنان محبة وملاحقة من الجمهور، موضحة أن ذلك الاهتمام يحمل معنى جميلًا، لكن له أيضًا ضريبة.

وأضافت “حب الجمهور أهم حاجة للفنان، بس الضريبة إنك بتبقى نفسك تبقى على طبيعتك، لكن مش بتقدر، وأي غلطة صغيرة بتبقى كبيرة جدًا، ولو حاجة حلوة ممكن ما ياخدوش بالهم منها”.

وأكدت أنها رغم تلك الضغوط، لا تزال ترى أن تقدير الجمهور هو المكسب الحقيقي لأي فنان، وأنها تشعر بالامتنان لكل هذا الحب الذي يستمر معها منذ بدايتها وحتى اليوم.

وكشفت بصراحة عن الجوانب الخفية في حياة الفنانين، موضحة الثمن الحقيقي للشهرة والنجاح، قائلة إن مشوارها الفني، رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها، لم يكن خاليًا من التحديات أو التضحيات، مشيرة الى أن الشهرة تأتي مع محبة الجمهور، لكنها غالبًا تقيد حرية الفنان في حياته الشخصية وتفرض عليه بعض التنازلات.

وأضافت “كثيرون يظنون أن حياة الفنانين مليئة بالبهجة والمهرجانات والأضواء، غير أن الحقيقة مختلفة تمامًا؛ فالفنان لا يتمكن دائمًا من أن يعيش حياته اليومية ببساطة، لأنه يظل تحت المراقبة الدائمة، سواء من الجمهور أو وسائل الإعلام، مما يجعله أحيانًا غير قادر على التصرف بعفوية أو أن يعيش تفاصيله الخاصة بحرية”.

ليلى علوي: أتمنى أن أعيش مثل أي إنسانة طبيعية

وتابعت ليلى تصريحاتها قائلة “أحيانًا أتمنى أن أعيش كأي إنسانة عادية، أن أمشي في الشارع بحرية، أو أتناول ساندويتش وأنا واقفة، أو أرتدي ملابس مريحة وأجمع شعري ببساطة، لكني كثيرًا ما أتراجع عن ذلك، لأنني أدرك أنني مراقَبة، وقد تُلتقط لي صور في أي لحظة. تلك التفاصيل الصغيرة قد تبدو بسيطة، لكنها بالنسبة لنا جزء من ضريبة الشهرة”.

وأشارت الى أن أكثر ما يزعجها هو شعورها أحيانًا بعدم قدرتها على قضاء وقت طبيعي مع أسرتها، موضحة “أحيانًا أكون بصحبة عائلتي وأشعر أنهم غير مرتاحين، لأن هناك دائمًا من يراقبنا أو من يلتقط صورًا من دون استئذان. وهذا أمر يزعجني، لأنني أقدّر خصوصية العائلة جدًا وأحب أن أعيش اللحظات معهم من دون قيود”.

وتطرقت أيضًا الى طريقة تقييم الجمهور للفنانين، قائلة “الجمهور أحيانًا يحكم على الفنان من موقف بسيط للغاية، فغلطة صغيرة قد تُضخَّم بشكل مبالغ فيه، بينما عمل فني جميل قد لا يأخذ التقدير الكافي، هذه طبيعة المهنة التي علينا أن نتقبلها رغم قسوتها أحيانًا”.

وعن الأدوار التي تتمنى تقديمها مستقبلاً، قالت ليلى علوي بعد لحظة تفكير “سؤال صعب، لكن بالتأكيد هناك شخصيات وأفكار سينمائية أتمنى تجسيدها، فالفن بالنسبة لي لا يزال مساحة مفتوحة للاكتشاف والإبداع، وما زال بداخلي شغف كبير للتجربة”.

واختتمت الفنانة حديثها قائلة: محبة الناس تظل النعمة الأكبر في حياة الفنان، فهي التي تخفف من وطأة الضغوط، وتمنحنا الدافع للاستمرار والعطاء، رغم كل ما نحمله من مسؤوليات وضريبة الشهرة.