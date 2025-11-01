“قبلة” تكلّف صاحبتها عشر سنوات في السجن

أصدر القضاء الروسي حكمًا صارمًا بحق امرأة في المدينة بعد محاولتها تهريب المخدرات بطريقة غير تقليدية، كلفتها عشر سنوات وشهرًا في السجن.

وأفاد مكتب المدعي العام في مقاطعة نوفوسيبيرسك بأن المرأة أحضرت مخدرات إلى المحكمة، ووضعتها في فمها قبل دخولها المبنى، انتظارًا لشريكها الذي كان مرافِقًا لشخصٍ آخر مدعى عليه في جلسة استماع جنائية.

وفي خطوة مفاجئة، حاولت المتهمة تمرير المخدرات إلى شريكها عبر قبلة على الشفاه، إلا أن أحد عناصر الأمن في المحكمة لاحظ العملية وأوقفها على الفور، وتمت مصادرة المخدرات التي كانت بحوزتها.

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي إن “المحكمة قضت بحق المرأة بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر”، مؤكدة أن “الحكم جاء نتيجة محاولة تهريب المخدرات بأسلوب خطير وغير قانوني داخل مؤسسة قضائية”.

وبحسب المصادر، فإن هذه الحادثة واحدة من الحالات النادرة التي يتم فيها استخدام القبلة كوسيلة لتهريب المخدرات.

