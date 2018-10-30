6 تقنيات سريعة لتوحيد البشرة وإزالة البقع

التقشير السطحي، النحت اللمفوي، العلاج بالضوء…تعرّفوا على أسرع التقنيّات التجميليّة الفعّالة في مجال توحيد #البشرة وتخليصها من البقع المزعجة التي يمكن أن تظهر عليها. فإذا كانت الكريمات التجميليّة التي نستعملها يومياً مفيدة في مجال تعزيز إشراق البشرة، إلا أن الأساليب لتوحيد البشرة وتخليصها من البقع تجدونها في عيادات الطبّ التجميلي ومعاهد التجميل.

استعرضوا معنا هذه التقنيّات السريعة والفعّالة فهي تضمن الحصول على أفضل النتائج بعيداً عن المضاعفات المزعجة.

– الطبّ التجميلي لتوحيد البشرة:

من أسرع التقنيّات وأكثرها فعالية في مجال توحيد البشرة:

• التقشير السطحي:

يعتمد على التقشير بحوامض الفاكهة التي يتراوح تركيزها بين 50 و70%. وهو مثالي للتخفيف من حدّة البقع الداكنة التي تظهر على البشرة، كما أنه ينشّط عملية تجديد الخلايا. تطبيقه غير مؤلم وهو يتزامن مع شعور بالوخز يستمر لمدة 3 دقائق كما يترك البشرة جافة في الأيام التالية لتطبيقه.

من الضروري تجنّب التعرّض المباشر للشمس بعد الخضوع لهذا التقشير. وهو يؤمّن إشراقاً فورياً للبشرة كونه يوحّدها ويخلّصها من السموم، كما أنه يعزّز آلية إنتاج الكولاجين ويخفّف التجاعيد. وخلافاً للمعتقدات السائدة، فإن هذا التقشير لا يتسبّب بتحسّس البشرة بل يحسّن نوعيتها، كما أنه يخفّف من ظهور الندبات الناتجة عن آثار الكلف وحبّ الشباب. ويمكن تطبيقه حتى على البشرة البرونزية.

ينصح الأطباء باستعمال كريمات غنيّة بحوامض الفاكهة أو الفيتامين C بعد تطبيق هذا التقشير وهم يشجّعون على الخضوع مرة سنوياً لهذا العلاج الذي يمتد على 4 جلسات تفصل بين الجلسة والأخرى مدة أسبوعين، وذلك بهدف استعادة إشراق البشرة.

• لايزر KTP:

إذا كان التقشير مفيدا في حالات توحيد البشرة، فإن اللايزر مفيد في حالات علاج البقع الداكنة المزعجة. وهو يعتمد على توجيه أشعة لايزر KTP إلى الخضاب البنّي المكوّن للبقع بهدف حرقه. توجيه ضربات اللايزر مؤلم ولكنه سريع جداً، وهو يتسبب بندبات تزول في غضون أيام لتترك مكانها بشرة ورديّة تتحول بشكل تدريجي إلى لون البشرة الطبيعي في مدة أقصاها 15 يوماً. وتذكّروا أن هذه التقنيّة تبقى الأكثر فعالية في مجال علاج بقع الشيخوخة.

– إزالة البقع في معهد التجميل:

للتخلص من البقع يمكن زيارة معهد التجميل والخضوع للتقنيات التالية:

• النحت اللمفوي Neomorphose:

هو نوع من التدليك اللمفوي يساعد على تصريف المياه. وهو مثالي لمرافقة التقشير السطحي وتقنيات كشط الجلد مما يؤمّن للبشرة إشراقاً فورياً وطويل الأمد.

• التقشير بالأوكسيجين:

يجمع هذا العلاج بين التقشير بحمض الغليكوليك للحصول على بشرة متجددة وعلاج Carboxytherapy الذي يؤمّن جرعة إضافية من الأوكسيجين لأنسجة الخلايا بهدف تنشيط آلية تصنيع ألياف الإلستين والكولاجين.

• تقشير الغداء Lunch Peel:

اسمه يدل على أنه مصمم خصيصاً للسيدات العاملات اللواتي يستفدن من وقت الغداء لتطبيقه. مدته تستغرق 10 دقائق لتنفيذ التقشير الخفيف، تليها 10 دقائق للعلاج بالضوء مما يساعد على تنشيط البشرة وتعزيز إشراقها.