6 أقنعة من الطين الأبيض لحل مشاكل البشرة والشعر

يشكّل استعمال الطين الأبيض (والذي يعرف أيضاً بالصلصال أو الـClay) وسيلة فعّالة للعناية بالبشرة والشعر نظراً لخصائصه المرطّبة والمنقيّة التي تقدّم حلولاً للعديد من #مشاكل_البشرة والشعر.



فوائد الطين المتعددة

إن غنى #الطين_الأبيض بالأملاح المعدنيّة يجعل منه فعّالاً في مجال تبييض البشرة وتنظيفها بالعمق. وهو يكافح التجاعيد ويحارب توسّع المسام، ويخفّف من حبّ الشباب، ويجدّد البشرة ويخلّصها من الخلايا الميتة، كما يقويّ الشعر ويمنحه البريق واللمعان.

لدى تحضير خلطات من الطين الأبيض للعناية بالبشرة والشعر، يُنصح باستعمال أدوات من الخشب أو البلاستيك والابتعاد عن الأدوات المعدنيّة التي يمكن أن تترك آثاراً على الطين الأبيض الذي يتمتع بخصائص امتصاص العناصر المحيطة به.

3 أقنعة من الطين تعتني بالبشرة

من أبرز خصائص الطين الأبيض أنه يعتني بكافة أنواع البشرة بما فيها الحسّاسة. وإليكم 3 أقنعة من الطين الأبيض يمكنكم تحضيرها لحل مشاكل بشرتكم:

• قناع يعالج احمرار #البشرة: تتعرّض البشرة الحسّاسة بسهولة للتهيّج والاحمرار نتيجة عوامل مختلفة. للتخفيف من ردة فعلها هذه يمكن تحضير خلطة مؤلّفة من ملعقتين كبيرتين من الطين الأبيض، ملعقة كبيرة من المياه المعدنيّة الفاترة، ملعقة صغيرة من العسل، ونقطة من زيت البابونج الأساسي. ويتمّ تعديل كمية المياه المستعملة في الخلطة وفق نوع الطين للحصول على عجينة يسهل تطبيقها على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل شطفها بالمياه العذبة.

• قناع يرطّب البشرة: تشكّل الخصائص المرطّبة للطين الأبيض أبرز فوائده. للاستفادة منها، حضّروا خلطة مؤلّفة من ملعقتين كبيرتين من بودرة الطين الأبيض، وملعقة كبيرة من زيت الأرغان، والقليل من المياه المعدنيّة، وبضع نقاط من ماء الورد الذي يتمتّع بخصائص مجددة للبشرة. يُنصح بتطبيق هذا القناع بواسطة فرشاة على البشرة مع التركيز على أكثر المناطق جفافاً في الوجه، على أن يُترك لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء العذب.

• قناع ينقّي البشرة: يشكّل الطين الأبيض وسيلة فعّالة لتخليص البشرة من الزيوان والبثور التي تظهر عليها. ولتحضير خلطة فعّالة في هذا المجال، استعينوا بملعقتين كبيرتين من بودرة الطين الأبيض، وملعقة كبيرة من المياه المعدنيّة، وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو أو الزبادي إذا كنتم ترغبون بالحصول على صيغة كريميّة للقناع. تُترك هذه الخلطة لمدة 15 دقيقة على البشرة مما يسمح لها بامتصاص الشوائب والإفرازات الزهميّة، على أن يتمّ شطفها بالماء عندما يبدأ الطين بالجفاف.

3 أقنعة من الطين تعتني بالشعر

يتمتّع الطين الأبيض بفعالية كبيرة في مجال العناية بكافة أنواع الشعر. وإليكم 3 أقنعة من الطين الأبيض للعناية بالشعر:

• قناع الطين الأبيض للعناية بالشعر الدهني: إن قدرة الامتصاص الكبيرة التي يتمتع بها الطين الأبيض تجعل منه مكوّناً فعّالاً للعناية بالشعر الدهني. لتحضير قناع من الطين الأبيض في هذا المجال، يكفي خلط القليل من بودرة الطين مع المياه الفاترة للحصول على عجينة رخوة قليلاً يسهل تطبيقها على الشعر الرطب مع التركيز على فروة الرأس. يُترك هذا القناع لمدة 15 دقيقة على الشعر، كما يمكن تركه لفترة أطول مع لفّ الشعر بمنشفة رطبة ودافئة تحول دون جفاف القناع بسرعة مما يساهم في الاستفادة من خصائصه. استعينوا بشامبو ناعم لتخليص الشعر من بقايا الطين. ويتم استعمال هذا القناع 3 مرات أسبوعياً في البداية للمساعدة على تنظيم إفرازات فروة الرأس الدهنيّة، ثم يتم تطبيقه بعد ذلك مرة أسبوعياً للحفاظ على النتائج التي تم التوصل إليها.

• قناع الطين الأبيض للعناية بالشعر الجاف: يناسب الطين الأبيض #الشعر الجاف بفضل خصائصه المنعّمة والتي تعيد الحيوية إلى الشعر. يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من بودرة الطين الأبيض مع ملعقة كبيرة من الماء، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الأرغان للحصول على خلطة تقوّي الشعر، وتحميه وترطّبه في الوقت نفسه. يُترك هذا القناع لمدة 20 دقيقة على الشعر قبل غسله بشامبو ناعم.

• قناع الطين الأبيض للعناية بالشعر الرقيق: إن خصائصه المقوّية والمعيدة للحيوية، تجعل من الطين الأبيض علاجاً مثالياً للشعر الرقيق الذي يفتقد إلى الحجم. يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من بودرة الطين الأبيض مع ملعقة كبيرة من المياه الفاترة وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، ونقطتين من زيت الليمون الأساسي. طبّقوا هذا الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف وأزيلوه حين يبدأ الطين بالجفاف باستعمال شامبو ناعم. يُنصح باستعماله مرتين أسبوعياً للاستفادة من خصائصه المقوّية.