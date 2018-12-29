6 أخطاء تحوّل تنظيف البشرة إلى اعتداء عليها

يشكّل تنظيف #البشرة من آثار الغبار، والتلوّث، والإفرازات، والماكياج خطوة يوميّة ضروريّة للحفاظ على صحّتها وإشراقها. ولكننا أحياناً نقوم ببعض الأخطاء التي تحوّل هذه الخطوة من وسيلة للعناية بالبشرة إلى طريقة للاعتداء عليها. تعرّفوا فيما يلي على 6 أخطاء نرتكبها عادةً عند غسل الوجه دون أن نعلم أنه يمكنها أن تُلحق الضرر بالبشرة.

1- تطبيق مستحضر التنظيف على بشرة رطبة:

يمكن تطبيق المستحضر المنظّف على بشرة رطبة في حالة واحدة فقط، وهي عندما تكون صيغته راغية. أما إذا كانت صيغته ذات أساس كريمي أو زيتي، فمن الأفضل تطبيقه على بشرة جافة ليعطي نتائج مثاليّة في مجال إزالة الإفرازات، ومستحضرات #الماكياج المتراكمة على سطح البشرة.

2- استعمال مستحضر التنظيف غير المناسب لنوع البشرة:

من الضروري البحث عن مزيل الماكياج أو منظّف البشرة الذي يتناسب مع نوعها. تذكّروا دائماً أن البشرات الدهنيّة والمختلطة تُفضّل صيغة الجل وأنواع الرغوات المنظّفة أما البشرات الجافة أو الحسّاسة فهي تفضّل الصيغ التي تأخذ شكل كريم أو بلسم كونها أكثر رقّة ونعومة عليها.

3- استعمال الماء الساخن عند غسل الوجه:

يتسبّب غسل الوجه بالمياه الساخنة في زيادة جفاف البشرة وتفاقم المشاكل التي يمكن أن تنتج عن هذا الجفاف مثل العُدّ الوردي ومظاهر الشيخوخة المبكرة. ينصح الخبراء في هذا المجال باستعمال المياه ذات الحرارة المعتدلة وتخصيص بضع دقائق لتدليك مستحضر التنظيف على البشرة بهدف تخليص المسام من الإفرازات، والغبار، وآثار الماكياج المتراكمة عليها.

4- حفّ البشرة بمنشفة رطبة:

تجنّبي حفّ البشرة بمنشفة رطبة بعد تطبيق مستحضر التنظيف عليها، فنسيجها القطنيّ يشكّل مكاناً مثالياً لتكاثر البكتيريا التي تنتقل بسرعة إلى البشرة، كما أن أليافها تكون عادةً قاسية على الجلد. اكتفي بتدليك المستحضر بواسطة أصابعكِ ثمّ شطفه جيداً بالماء للحصول على بشرة نظيفة جاهزة لاستقبال المرطّب أو الكريم المغذّي.

5- الاكتفاء باستعمال مناديل التنظيف الجاهزة فقط:

تتميّز مناديل تنظيف البشرة بطابعها العمليّ وسهولة استعمالها، ولكن العديد منها يحتوي على مواد حافظة قد تكون مهيّجة للبشرة. ولذلك يُنصح باستعمالها في الحالات الطارئة فقط والحرص على شطف البشرة بالماء بعد مسحها بواسطة هذه المحارم.

6- تجفيف الوجه بشكل نهائي قبل تطبيق مستحضرات العناية:

عند تجفيف بشرتكِ بعد تنظيفها، اتركي عليها القليل من الرطوبة قبل تطبيق أنواع اللوشن، والمصل، والكريم التي تلبّي متطلّباتها. فمن شأن ذلك أن يساعد على نفاذ هذه المستحضرات بشكل أفضل إلى عمق البشرة، وتحديداً المستحضرات التي تحتوي على الحمض الهيالوريني كونه يحتاج إلى بعض الرطوبة ليؤدّي دوره في مجال تأمين ما تحتاجه البشرة من ترطيب.