شقيقة كاردشيان: لم يمسسني رجل منذ 1095 يوما وهذا أفضل قرار اتخذته

التاريخ:
شؤون المرأة
شقيقة كاردشيان: لم يمسسني رجل منذ 1095 يوما وهذا أفضل قرار اتخذته

أعلنت كلوي كارداشيان أنها لم تمارس الجنس منذ أكثر من ثلاث سنوات، معربة عن شعورها بالسعادة والراحة تجاه هذا القرار.

وجاء إعلان كلوي خلال الحلقة الأولى من الموسم السابع لبرنامج عائلتها الوثائقي “ذا كارداشيانز”، حيث قارنت وضعها بحالة الممثلة جوليا فوكس التي لم تمارس الجنس أيضاً منذ أربع سنوات.

ورد صديقها سيمون هاك على اعتراف كلوي بمزحة قائلا إن “منتجات العلامة التجارية الجديدة مناسبة لها، لكنه لم يخف دهشته من هذا الكلام”.

وسألها عن وجود أي شخص في حياتها العاطفية، لتجيب بالنفي القاطع، مؤكدة أنها لا تتواصل مع أي شخص عبر الرسائل الخاصة ولا تمتلك أي أرقام هواتف لأشخاص جدد.

ولم تكتف كلوي بهذا الحد، بل كشفت أنها لا تمتلك حتى صورا عارية، مما أثار ذهول صديقتها ماليكا هاق.

من جهة أخرى، أيدت أختها كورتني قرار البقاء دون علاقات، معتبرة أنه قرار حكيم عندما تكون الأم مسؤولة عن أطفال صغار ولا تجد شخصا يستحق وقتها.

وعبرت كلوي عن سعادتها بعمر الأربعين، مشيرة إلى أنها تشعر بحالة رائعة وتتفق مع مقولة إن السعادة تأتي من عدم المواعدة.

وكانت كلوي قد أوضحت في حلقة سابقة من بودكاستها أن أطفالها هما أولويتها القصوى، وأنها لا تهتم بالعلاقات العاطفية في هذه المرحلة من حياتها.

يذكر أن كلوي أم لطفلين هما ترو (7 سنوات) وتاتوم (3 سنوات) من زوجها السابق، وقد استمرت علاقتهما بشكل متقطع بين عامي 2016 و2021. ولم تظهر كلوي في أي علاقة عاطفية منذ انفصالها عنه.

