إيناس الدغيدي تهاجم منتقدي زواجها في سن كبيرة

علّقت المخرجة إيناس الدغيدي، على هامش حضورها فعاليات “مهرجان الجونة السينمائي الدولي” على الجدل الذي أُثير أخيراً حول زواجها في سنّ السبعين، مؤكدةً أن البعض يربط فكرة الزواج بالعمر، وهو أمر غير منطقي في رأيها.

وقالت الدغيدي “ناس غريبة جداً، همّا ليه رابطين الجواز بعمر معيّن؟ ليه مش رابطينه بالإنسانيات؟ أنا طول عمري عايشة بقاوح وفي الآخر خضعت وعاوزة أتجوز، وبأمانة كنت محتاجة لشخص في حياتي كزوج”.

وأضافت “الناس بتفهم كلمة راجل إن معناها مش حلو، كأن إنتي باصة لنواحي غريزية، لأ الراجل مش غريزة بس، الراجل احتواء وحب واهتمام ورفيق”.

إيناس الدغيدي “كايدة ناس كتير والزواج طاقة للفرح وليس الجدل”

كانت إيناس الدغيدي قد حلّت بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو عبد المنعم، ضيفَين على برنامج “الصورة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “النهار”، حيث أبدت الدغيدي دهشتها من ردود الفعل السلبية تجاه إعلان زواجها، مؤكدةً أن الزواج كان يجب أن يكون مناسبة للفرح وبثّ الطاقة الإيجابية بين الجمهور، وليس مجالاً للنقد.

وقالت الدغيدي “كايدة ناس كتير مش عارفة ليه؟ ومتغاظين، مع إن المفروض إني بدّي طاقة إيجابية للناس”، مشيرةً الى أن وسائل التواصل الاجتماعي بالغت في تضخيم خبر زواجها، موضحةً أن زوجها ليس أصغر منها بـ25 سنة كما أُشيع، وأنه ليس من موسكو بل هو من سنّها تقريباً.

وتحدثت المخرجة عن قرارها إقامة حفل بسيط بحضور عدد قليل من المدعوّين، قائلةً “بعتذر لأي حد من الزملاء إني ما عزمتوش، بعد الهجوم اللي حصل عليّ الفترة اللي فاتت، وأنا قررت أعزم عدد قليل من الأصدقاء والمقرّبين فقط”.

