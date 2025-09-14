إزمير.. امرأة تطعن خطيبها ثلاث مرات في مشاجرة

في حادثة مأساوية في إزمير التركية، قامت امرأة بطعن خطيبها ثلاث مرات خلال مشاجرة بينهما، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وقع الحادث يوم السبت (13 أيلول 2025)، حيث دخلت المرأة، التي تمتلك صالون تجميل، في شجار مع خطيبها، ليتصاعد الموقف بسرعة.

وفقًا للتفاصيل الأولية، وبشكل مفاجئ، أخرجت المرأة سكيناً وطعنت خطيبها في ثلاثة أماكن مختلفة من جسده. وبسبب الجروح البالغة التي تعرض لها، تم نقل الرجل المصاب إلى المستشفى بواسطة فرق الإسعاف التي وصلت إلى موقع الحادث بسرعة.

وقد باشرت السلطات المختصة التحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التصرف وتقديم المشتبه بها إلى العدالة.

وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته مؤسسة أوموت، تم تسجيل 3801 حادث عنف في تركيا خلال العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 2370 شخصاً. وأشار التقرير إلى أن السكاكين والأدوات الحادة الأخرى استخدمت في 607 من تلك الحوادث، ما يعكس تصاعداً مقلقاً في استخدام الأسلحة البيضاء في الجرائم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية