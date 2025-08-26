تضامن نجوم الرياضة معها

لاعبة شابة تتعرض للتنمر بسبب “حب الشباب”.. والنادي يسحب إعلانه

قدم نجوم كرة القدم رسائل دعم إلى لاعبة صاعدة تعرضت إلى التنمر في وسائل التواصل الاجتماعي بعد توقيع أول عقد احترافي لها، وذلك بسبب حب الشباب في وجهها.

كان من المفترض أن يكون أسعد أيام حياة سكاي ستاوت عندما وقعت مع فريق كيلمارنوك الاسكتلندي،إذ أعلن النادي عن الخبر على صفحاته الرسمية في الشبكات الاجتماعية.

ولكن بعد ساعات فقط من مشاركة الصور الأولى لسكاي بالقميص ذي اللونين الأبيض والأزرق للفريق الاسكتلندي، قرر كيلمارنوك إزالة المنشور بعد أن تعرضت لوابل من الإساءات بسبب حب الشباب في وجهها.

دفعت الموجة المروعة من الأساءات عددا من نجوم الرياضة إلى دعم سكاي والالتفاف حولها.

وعلق العديد من نجوم كرة القدم على المنشور من أجل دعم اللاعبة، وكتب جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول “حظا سعيدا سكاي”.

وأضاف كيفن بيترسن، لاعب الكريكيت الإنجليزي السابق “أنت الأفضل سكاي”.

ونشر الحساب الرسمي لفريق إكستر للسيدات “نرسل دعمنا إلى سكاي، حظا سعيدا في الموسم الجديد وسنة أولى مثيرة على مستوى كرة قدم الكبار”.

وقعت سكاي أول عقد احترافي بعمر الـ 16 عاماً

كما أعرب حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا السابق، عن دعمه واصفا المتصيدون بأنهم “مثيرون للشفقة”، وقال: لقد وقعت سكاي للتو مع كيلمارنوك، في سن الـ 16 عاما، لقد حققت بالفعل أكثر مما سيفعله المتصيدون على الإطلاق، تخيل أن تكون رجلا بالغا يسيء معاملة شابة تبلغ من العمر 16 عاما؟ يا لها من حياة حزينة ومثيرة للشفقة يتمتع بها هؤلاء المتصديون.

كما لجأ العديد من الشخصيات البارزة في عالم الإعلام إلى (إكس) لإظهار دعمهم للاعبة خط الوسط، وكتب آدم سمرتون، معلق كرة القدم: آمل أن تحظى سكاي بموسم مذهل كلاعبة كبيرة، حظا سعيدا سكاي.

