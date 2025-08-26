ما علاقة كورونا بإصابة النساء بنوبات قلبية وسكتات دماغية؟

كشفت دراسة جديدة عن أن فيروس كورونا يُمكن أن يُسبّب شيخوخة مبكرة للأوعية الدموية لدى النساء، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية في مراحل لاحقة من الحياة.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، فقد شملت الدراسة ما يقرب من 2400 بالغ في 16 دولة. وتتبع الباحثون التغيرات في مرونة الشرايين لديهم بعد ستة أشهر واثني عشر شهراً من الإصابة بكورونا.

وكانت النتائج لافتة للنظر؛ فقد أظهرت النساء المصابات بـ«كوفيد-19» تصلباً ملحوظاً في شرايينهن، حتى عندما كان مرضهن الأصلي خفيفاً.

لكن كلما زادت شدة العدوى، زاد الضرر على الشرايين.

ويُعدّ تصلب الشرايين أمراً بالغ الأهمية، لارتباطه الوثيق بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكتب الباحثون في دراستهم التي نُشرت في “مجلة القلب الأوروبية”: “سجلت النساء اللواتي دخلن العناية المركزة أعلى زيادة في الضرر الواقع على الشرايين. لكن الضرر ظل موجوداً لدى من بقين في المنزل، وإن كان بصورة أقل”.

وأشار الفريق إلى أن هذا الخطر قد يستمر لسنوات ويؤثر على النساء في مراحل لاحقة من الحياة. فالنساء اللائي استمررن في الشعور بالتعب أو ضيق التنفس أو ضبابية الدماغ بسبب كورونا كنّ أكثر عرضة لظهور علامات شيخوخة الأوعية الدموية بشكل مبكر.

وهذا الأمر يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية في مراحل لاحقة من الحياة.

وأشار الباحثون إلى أنه، بالمقارنة، لم يكن التأثير لدى الرجال ذا دلالة إحصائية.

صرّحت البروفسورة روزا ماريا برونو، من جامعة باريس سيتي، بأن هذه النتائج تُعدّ بمثابة إنذار خطير للأضرار التي قد تتركها الإصابة بـ”كوفيد-19″ على صحة المرأة بشكل خاص.

وأضافت: “نعلم أن كورونا يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الأوعية الدموية. وتُسلّط نتائجنا الضوء على احتمال وجود عواقب طويلة المدى للإصابة بالفيروس، خصوصاً لدى النساء. هذا الأمر قد يساعدنا على التدخل في مرحلة مبكرة للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية”.

ويمكن أن تُساعد الفحوصات الدورية، واتباع نمط حياة صحي، وإدارة ضغط الدم والكوليسترول، في الحد من المخاطر.

مع ذلك، كانت هناك بعض الأخبار الجيدة. فقد وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كورونا أظهروا تصلباً أقل في الشرايين مقارنةً بمن لم يتلقوها، مما يُشير إلى أن اللقاحات توفّر حماية تتجاوز مجرد الوقاية من المرض الشديد.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية