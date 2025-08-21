ضجة في لبنان.. تفاصيل تعرض اليسا لاحتيال بـ2.7 مليون دولار

كشفت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم الخميس، عن تفاصيل تعرض الفنانة اليسا لعملية احتيال بقرابة 3 ملايين دولار من قبل رجل اعمال لبناني، حيث نجح بالهرب من لبنان قبل يومين، بعد حوالي 3 أسابيع من اصدار بلاغ ضده، لكنه مر من مطار بيروت وهرب دون عرقلة.

وبحسب التقارير، فإن القضية تعود لعام 2019 والمتعلقة بأزمة السيولة في لبنان، حين لجأ العديد من النجوم إلى وسطاء ورجال اعمال لتحويل الشيكات إلى “دولار نقدي”، وقامت اليسا حينها بتسليم رجل الاعمال علي قاسم حمود شيكا بقيمة 2.7 مليون دولار لغرض تحويله الى دولار نقدي، الا ان الأموال لم تعاد الى صاحبتها ما دفع الفنانة لاحقًا إلى اللجوء إلى القضاء اللبناني وتقديم دعوى رسمية ضده بتهمة الاحتيال.

واثيرت ضجة في لبنان بعد تمكن المتهم من مغادرة مطار بيروت بجواز سفره البريطاني، بالرغم من وجود بلاغ قضائي ضده، وهو ما اثار الشكوك حول وجود تواطؤ من داخل المطار والأجهزة الأمنية.

من جانبها، أصدرت مديرية الأمن العام بيانا رسميا حول الواقعة، أوضحت فيه أن اللبناني المذكور غادر لبنان عبر المطار بالفعل، ولكن البلاغ لم يكن موجودا على شاشة الاستعلام، ما دفع المديرية الى تشكيل لجنة من الضباط للتحقيق في القضية وتحديد سبب عدم ظهور البلاغ، كما تم توقيف جميع العسكريين المكلفين باستلام التدابير القضائية وتعميمها على المنافذ الحدودية احتياطيا على ذمة التحقيق.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية