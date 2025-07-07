امرأة ميتة دماغياً تلد طفلاً وتثير الجدل حول قانون الإجهاض

أثارت ولادة طفل في الولايات المتحدة الأمريكية، نقاشات قانونية حول قانون الإجهاض، وذلك لأن الطفل ولد لامرأة ميتة دماغياً منذ أشهر، حيث استمر حمل الأمريكية أدريانا سميث رغم حالتها المأساوية.

وأفاد موقع MedicalDaily بأن سيدة من جورجيا، تم توصيلها بأجهزة دعم الحياة بعد إعلان وفاة دماغها في شباط/فبراير الماضي، أنجبت صبيّا بعملية قيصرية في 13 حزيران/يونيو الماضي.

وُلد ابن أدريانا سميث، المسمى “تشانس”، بعد حمل لم يكتمل 26 أسبوعا، بوزن نحو 900 غرام، وهو يتلقى الرعاية في غرفة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وقالت والدة سميث، أبريل نيوكيرك: “نتوقع أن يكون بخير”. وكانت أدريانا تبلغ من العمر 31 عامًا حين أُعلن وفاة دماغها في 19 فبراير الماضي إثر انسداد رئوي.

ولفت هذا الأمر اهتماما واسعا بعد إبلاغ عائلتها بأن قانون الإجهاض في جورجيا (مشروع القانون 481)، المعروف باسم LIFE Act، يفرض استمرار دعم حياتها لإكمال الحمل رغم وفاتها قانونيًا.

وأوضح المسؤولون الحكوميون لاحقا أن القانون لا يوجب ذلك في مثل هذه الحالات، لكن غموضه تسبب في حيرة عائلة سميث.

وقالت نيوكيرك إن الأطباء كانوا يأملون إكمال الحمل حتى الأسبوع الـ32، لكن الظروف استدعت التدخل مبكرا.

وتستعد العائلة الآن لتوديع أدريانا سميث التي ستُفصل عن أجهزة دعم الحياة. ولأدريانا ابن يبلغ من العمر سبع سنوات، وقد أطلقت العائلة حملة تبرعات لتغطية النفقات الطبية وتأمين الدعم طويل الأمد للأطفال.

وتطالب أبريل نيوكيرك بوضوح أكبر وتعاطف في القوانين المؤثرة على القرارات الطبية، وخاصة في الحالات المعقدة مثل حالة ابنتها، فقالت: “لا أقصد أننا كنا سنختار إنهاء الحمل، لكن يجب أن يكون لدينا الحق في إيجاد خيار.

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