قرار جديد بشان هيفاء وهبي

حصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على توصية قضائية لصالحها في الدعوى التي أقامتها ضد نقابة المهن الموسيقية وذلك للمطالبة بإلغاء قرار منعها من العمل.

ووفقا لمصادر مقربة من هيفاء وهبي، فإن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل حاول حل الأزمة بشكل ودي بعد قرار المنع الذي صدر في مارس الماضي، إلا أن الفنانة اللبنانية رفضت أي تسوية، مؤكدة تمسكها بحقوقها القانونية.

وأوضحت المصادر أن “هيفاء وهبي ترى في التوصية القضائية انتصارا لمبدأ حرية الإبداع”، مشيرة إلى أن “الحكم يؤكد مخالفة قرار النقابة لأحكام الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير الفني”.

وجاء في توصية هيئة مفوضي الدولة قبول الدعوى شكليا، مع وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النقابة بمنعها من الغناء في مصر، وإلزام النقابة بدفع المصروفات القانونية. وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية قريبًا.

وقد قررت نقابة المهن الموسيقية منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء بمصر، وذلك بعد اتهامها بالإساءة للمصريين وتقدم مدير أعمالها السابق بشكوى ضدها.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانًا بمنع هيفاء وهبي من الغناء بمصر، جاء به: نحيط سيادتكم علما بأنه بتاريخ 2024/12/22 وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين – شهرته خالد التهامي، ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ 2025/1/5 صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق.

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