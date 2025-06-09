دراسة: القهوة في سن الشباب مفتاح لصحة النساء في الشيخوخة

تشير دراسة جديدة إلى أن تناول القهوة في مرحلة الشباب يساعد النساء في الحفاظ على صحتهن عند التقدم في السن.

وقد أُجريت الدراسة اعتماداً على بيانات تمتد لـ30 عاماً، شملت 47,513 امرأة أميركية.

وتوصل الباحثون إلى أن استهلاك القهوة المحتوية على الكافيين في منتصف العمر يُساهم في تعزيز اللياقة البدنية والقدرات الذهنية للنساء في مرحلة الشيخوخة.

علماء من جامعة هارفارد الأميركية وتورونتو الكندية أجروا بحثاً على بيانات الطعام والشراب للنساء اللواتي سُجلت بياناتهن من عام 1984 حتى 2016.

وخلص الباحثون إلى أن النساء اللواتي تناولن يومياً ما بين كوبين إلى أربعة أكواب من القهوة (ما يعادل 315 ملغ من الكافيين) في منتصف العمر، كانت صحتهن أفضل عند بلوغ السبعين وما بعدها، إذ بقين بعيدات عن 11 مرضاً، واحتفظن بذاكرة قوية وقدرات ذهنية جيدة.

ومن بين النساء المشاركات في الدراسة، تبيّن أن 3,706 منهن كنّ بصحة جيدة في سن الشيخوخة، وجميعهن كنّ يتناولن يومياً حوالي ثلاثة أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين.

في المقابل، النساء اللواتي تناولن القهوة منزوعة الكافيين أو الشاي، لم تكن صحتهن بالمستوى نفسه.

أما اللواتي تناولن المشروبات الغازية، فكانت لتلك المشروبات تأثيرات سلبية على صحتهن.

وباختصار، فإن القهوة المحتوية على الكافيين كان لها أثر إيجابي، في حين لم تُظهر القهوة منزوعة الكافيين أو الشاي أي فائدة واضحة، بينما كانت المشروبات الغازية ذات تأثير ضار.

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