لماذا تعيش النساء أكثر من الرجال؟.. العِلم يكشف أسرار فجوة العمر

رغم التقدم الهائل في الطب والرعاية الصحية، يظل سؤال لماذا تعيش النساء أكثر من الرجال؟ محور اهتمام الباحثين في مجالات الشيخوخة وعلوم الأعصاب. فرغم اختلاف الثقافات والمجتمعات، يظل العمر المتوقع للمرأة يتفوق على نظيره لدى الرجل، ليس فقط بين البشر؛ بل حتى بين معظم أنواع الثدييات. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يبلغ متوسط عمر النساء نحو 80 عاماً، مقابل 75 عاماً للرجال. ويعكس هذا النمط تكراراً عالمياً راسخاً، حسبما تشير إليه الدكتورة دينا دوبال، أستاذة علم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، التي تقول، “هذا النمط يظل قائماً حتى في أشد الظروف، سواء كانت مجاعة، أو وباء، أو صراعات مسلحة”.

ورغم وضوح الفارق، فإن الأسباب تظل مركَّبة ومعقدة؛ خصوصاً أن طول العمر لا يعني بالضرورة جودة الحياة.

فكما توضح الدكتورة بيرينيس بنايون، الأستاذة المشاركة في كلية ليونارد ديفيس لطب الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا، فإن النساء قد يعشن لفترة أطول، ولكنهن غالباً ما يعانين من سنوات صحية أقل، ويصبحن أكثر عرضة للضعف الجسدي وأمراض مثل ألزهايمر وأمراض القلب بعد انقطاع الطمث.

الجينات… رشة من ماء الحياة

تتجه البحوث الحديثة بقوة نحو العامل الجيني، ولا سيما تأثير الكروموسومات الجنسية. ففي دراسة رائدة أجرتها مختبرات الدكتورة دوبال عام 2018، أظهرت تجارب على فئران معدَّلة وراثياً أن امتلاك كروموسوم X مزدوج قد يرتبط بزيادة في طول العمر. وتعلِّق دوبال قائلة، “ربما هناك شيء في الكروموسوم (X) الثاني يشبه رشة من ماء الحياة”.

وتدعم دراسات أخرى هذه الفرضية، مشيرة إلى أن العوامل الوراثية لا تعمل بمعزل؛ بل تتأثر بالبيئة والتوتر المزمن، ما يعرف بالبيئة الجينية، كما تقول الدكتورة مونتسيرات أنغويرا من جامعة بنسلفانيا.

الإستروجين… حليف خفي للمناعة

الهرمونات الجنسية تلعب هي أيضاً دوراً مهماً في تفسير فجوة العمر. فالإستروجين (الهرمون الأنثوي الأساسي) يبدو أنه يعزز مناعة النساء قبل انقطاع الطمث، ما يجعل استجابتهن للأمراض والعدوى أكثر فاعلية. وتشير دراسات إلى أن النساء اللواتي تأخرت لديهن سن اليأس يتمتعن بعمر أطول نسبياً.

في المقابل، يُظهر الرجال استجابات مناعية أضعف، ويظلون أكثر عرضة للإصابة بأمراض، مثل تعفن الدم (الإنتان)، وهو ما قد يسهم في تقليص متوسط أعمارهم.

سلوكيات يومية… وتاريخ اجتماعي

إلى جانب العوامل البيولوجية، تُظهر البيانات أن السلوكيات اليومية تؤثر بشكل ملموس. فالنساء أقل ميلاً للتدخين أو شرب الكحول بإفراط، كما أنهن أكثر حرصاً على إجراء الفحوصات الطبية والالتزام بوسائل السلامة.

ويشير الدكتور كايل بوراسا، الباحث في جامعة ديوك، إلى أن النساء أيضاً يتمتعن بشبكات دعم اجتماعي أقوى، وهو عامل معروف بتقليل آثار الوحدة والعزلة على الصحة العامة.

كما بيَّنت دراسات أُجريت عام 2023 أن النساء أقل عرضة للوفاة بسبب الانتحار أو الجرعات الزائدة من المخدرات، مقارنة بالرجال.

العوامل المجتمعية… والمخاطر المهنية

يُضاف إلى ذلك أن الرجال غالباً ما ينخرطون في وظائف أكثر خطورة، أو يتعرضون لمخاطر مثل العنف أو السجن أو التشرد. وتُبرز تجربة جائحة كوفيد-19 هذا الواقع؛ حيث كانت معدلات وفيات الرجال أعلى، نتيجة تعرضهم لمهن ذات تماس مباشر مع الفيروس، مثل البناء أو الخدمات اللوجستية.

نحو فهم أعمق… ومستقبل أطول

يؤكد الدكتور آلان كوهين، من جامعة كولومبيا، أن الأمر لا يتعلق بسبب واحد؛ بل بآلاف العوامل المتداخلة. فرغم إمكانية التحكم في بعض العوامل -مثل النظام الغذائي أو العادات الصحية- فإن تأثير تعديل هذه السلوكيات على العمر لا يزال قيد البحث.

ويشدد الباحثون على ضرورة إجراء تجارب علمية دقيقة لتحديد التأثير الحقيقي لكل عامل، بهدف تحسين جودة الحياة لدى الجنسين، لا إطالتها فقط.

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