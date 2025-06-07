إيقاف مسلسل جورجينا رودريغيز على “نتفليكس”

كشفت جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن مسلسل “I am Georgina” لن يحصل على موسم رابع.

وحصلت الفتاة البالغة من العمر 31 عاما والتي منحت المتابعين نظرة على حياتها الساحرة في المسلسل على مبلغ ضخم قدره 22 مليون جنيه إسترليني للمواسم الثلاثة الأولى.

وكانت رودريغيز المنتج التنفيذي للمسلسل الذي نال استحسانا كبيرا من المشجعين وقد احتلت هذه السلسلة مكانا بين البرامج العشرة الأكثر مشاهدة في 46 دولة وقد أدى نجاح الموسم الأول إلى تجديده مرتين.

وقالت جورجينا لمجلة فوغ العربية: “لقد كان برنامج الواقع أحد أهم التجارب المهنية التي جعلتني أشعر بأكبر قدر من الحماس لقد كان الأمر يتطلب الكثير من العمل ويتطلب الكثير من الجهد أعتقد أنها أعطتني فرصة لإظهار شخصيتي الحقيقية للعالم”.

وتابعت: “لقد كان أهم مشروع قمت به حتى الآن ومع ذلك في الوقت الحالي لا أخطط لمواصلة عرض الواقع”.

وكانت جورجينا قد التقت مع نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق رونالدو أثناء عملها كمساعدة متجر في العاصمة الإسبانية.

ويقيم الشريكان معا منذ عام 2016 ولديهما طفلان كما أن جورجينا هي أيضا زوجة أب لأطفال رونالدو الثلاثة الآخرين .

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