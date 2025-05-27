“مبعرفش أحسب”.. ياسمين صبري تتعرض لموقف محرج بسبب جدول الضرب

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري موجة من الدهشة والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع مرئي عجزت فيه عن حل مسائل حسابية بسيطة من جدول الضرب.

وظهرت صبري في فيديو نُشر عبر حساب الإعلامي السوري ماجد العجلاني على “إنستغرام”، حيث سألها عن أكثر الأمور التي لا تُجيدها، فأجابت بعفوية: “مبعرفش أحسب”.

واختبرها العجلاني ببعض الأسئلة الرياضية البسيطة، منها ناتج ضرب 7 في 9، و5 في 5، إلا أنها أخطأت في الإجابتين، بل أجابت بأن 5×5 تساوي 10، ما أثار استغراب الإعلامي وضحك صبري.

وانتشر المقطع على نطاق واسع وأثار تفاعلا كبيرا، فقد تساءل كثير من المتابعين عن الخلفية التعليمية للفنانة، خاصة مع تداول معلومات عن امتلاكها لثروة ضخمة، ما دفع البعض إلى السخرية بعبارات مثل: “مين بيحسب أجرها؟”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن ياسمين صبري حاصلة على بكالوريوس من كلية الاعلام، قسم الصحافة والعلاقات العامة، بجامعة الإسكندرية، وهي ابنة طبيب ومهندسة.

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