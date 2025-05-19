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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

فيلم جديد يعيد شيرين إلى السينما بعد غياب لأكثر من 22 عاما

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فى :شؤون المرأة
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فيلم جديد يعيد شيرين إلى السينما بعد غياب لأكثر من 22 عاما

أعلن صناع فيلم “المشروع X” عن تقديم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الأغنية الدعائية للفيلم.

وتعتبر هذه الخطوة، عودة لشيرين إلى السينما ولو بالصوت فقط، بعد غياب دام لأكثر من 22 عاما، حين شاركت في فيلم “ميدو مشاكل” مع الممثل أحمد حلمي.

وفيلم “المشروع X” من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين أبرزهم كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا.

وسيستضيف الفيلم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

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