ابنة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بإطلالة جديدة.. “صارت وحدة تانية”

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أثارت من خلالها الجدل.



فقد بدت في الصورة بملامح وجه مختلفة، وأشار العديد من المتابعين ان زينب أكثرت من عمليات التجميل التي غيرت ملامح وجهها. وعلّق أحد المتابعين قائلا: “صارت وحدة تانية تماماً”.

يُذكر ان زينب أعلنت مؤخرا خطوبتها على رجل أعمال كويتي وذلك بعد انفصالها عن زوجها اللبناني. وهي تقيم منذ سنوات مع ابنتيها في الكويت حيث تملك مركزا للتجميل.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية