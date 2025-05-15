تكثيف الحواجب طبيعيًا.. وصفات منزلية ونصائح مجرّبة

تكثيف الحواجب هو إجراء يتعلق بالحصول على طلة متكاملة وشكل رسمة عيون محددة وأنيقة حيث تعاني الحواجب مع الوقت وبسبب تكرار نتف الشعر من وجود فراغات تضفي على الطلة مظهر غير محبب فتسعى السيدات دوما إلى محاولة تكثيف الحواجب عن طريق الطرق الطبيعية الآمنة أو باستخدام الرسم بالماكياج والذي يعتبر حل سريع وآمن في نفس الوقت.

طرق تكثيف الحواجب منزليًا

تُعد الطرق المنزلية لتكثيف الحواجب الأفضل، كونها لا تتسبب بآثار جانبية خطيرة، وتمثلت أبرز هذه الطرق في الوصفات الآتية:

وصفة زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على الفيتامينات الهامة لتعزيز نمو شعر الحاجبين مما يزيد من تكثيف الحواجب، ولتطبيق الزيت على الحاجبين تُتبع الخطوات الآتية:

-تُسخن بضع قطرات من زيت جوز الهند لتصبح دافئة.

-تُطبق القطرات مع التدليك اللطيف على الحاجبين.

-يُترك الزيت إلى أقصى وقت ممكن، فمن الممكن تطبيقه ليلًا قبل النوم وغسل الحاجبين في الصباح.

وصفة زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على أهم الفيتامينات التي تساعد في تكثيف الحواجب، كذلك فهو غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تغذي البصيلات.

يُطبق زيت الخروح على الحاجبين بالطريقة ذاتها التي طبق بها زيت جوز الهند.

وصفة عصير البصل

يساهم عصير البصل في تكثيف الحواجب منزليًا، حيث يحتوي على الكبريت الذي يحسن إنتاج أنسجة الكولاجين الهامة لنمو الشعر بشكل صحي، كما أنه يقوي بصيلات الشعر.

لتطبيق عصير البصل على الحاجبين تُتبع الخطوات الآتية:

-يُخلط البصل في الخلاط الكهربائي، ثم يُصفى الماء الناتج منه، وهو ما يُسمى بعصير البصل.

-يُطبق عصير البصل على الحاجبين مع التدليك بلطف.

-يُترك العصير حتى يجف تمامًا على الحاجبين، ثم يتم الغسل بالماء البارد.

-تُكرر الوصفة يوميًا للحصول على النتائج المرضية.

وصفات أخرى

وصفات تكثيف الحواجب المنزلية لم تنتهِ، فهي جدًا كثيرة، فإضافةً إلى ما تم ذُكره يوجد العديد من الوصفات، ومن أبرزها الآتي:

جل الألوفيرا: يساعد جل الألوفيرا المستخلص من أوراقها في تغذية الشعر ونموه وترطيبه، كما أنه يزيد من نعومة الجلد، حيث يتم وضعه على الحاجبين لمدة 30 دقيقة ثم غسله بماء بارد.

زيت اللافندر: يعد زيت اللافندر الحل الأمثل لمشكلة تساقط الشعر وتحفيز نموه من جديد، ويساعد في تحسين حالة الشعر، ويُطبق على الحواجب لأقصى وقت ممكن.

نبات البلميط المنشاري (Saw palmetto): هو من أفضل الأعشاب على الإطلاق لنمو الشعر وتكثيفه، ويتوفر هذا النبات على هيئة كبسولات جل تُطبق على الحواجب لمدة ساعة يوميًا.

مزيج الحليب والعسل: يحتوي كل من العسل والحليب على فيتامينات وبروتينات وعناصر هامة جداً لنمو الشعر، ويُطبق مزيج الحليب والعسل على الحاجبين مرتين يوميًا.

الفازلين: يساعد الفازلين على ترطيب الجلد والشعر، ومع استخدامه لمدة شهر سوف يُلاحظ أن الحاجبين أصبحا أكثر كثافة، ويطبق الفازلين على الحاجبين قبل النوم، ويُترك حتى الصباح.

زيت الحلبة: يحتوي زيت الحلبة على فيتامين ب3 (Vitamin B3)، والبروتينات التي تحفز نمو الشعر، ويمكن استخدامه مرتين في اليوم للحصول على نتائج فعّالة.

نصائح هامة لأجل تكثيف الحواجب

بإتباع النصائح والإرشادات الآتية يُمكن التقليل من تساقط شعر الحواجب، وبتالي تكثيف الحواجب:

عدم الإفراط في إزالة شعر الحاجبين، فمع الوقت سوف تصبح الحواجب خفيفة، ولا يمكن استعادة كثافتها بسهولة.

إزالة شعر الحاجبين في إضاءة متوسطة، حيث أن القيام بإزالة شعر الحواجب في إضاءة قوية قد يجعلنا نزيل شعر أكثر.

عدم الضغط على الحاجبين بقلم الحواجب، فاستخدام القلم يعرض الشعر للتساقط، كما أنه يوجد أنواع من الأقلام بها مواد كيميائية تضعف شعر الحواجب، فيجب اختيار أنواع جيدة وغير ضارة بالشعر.

تمشيط الحاجبين بشكل يومي، وذلك باستخدام فرشاة حواجب مناسبة، فتمشيط الشعر يساعد في تحفيز الشعيرات الدموية، وبالتالي زيادة الدورة الدموية وإنبات الشعر.

تناول الأطعمة الصحية، وخاصةً الأطعمة التي تحتوي على كل من:

فيتامينات المجموعة ب (Vitamins B complex)، وخاصةً فيتامين ب7 (Biotin) المتواجد في البيض، والأفوكادو، والسلمون، والفول السوداني.

فيتامين د (Vitamin D)، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس، وعصير البرتقال، والكبد الطازج.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية