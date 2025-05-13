دراسة: النساء يجدن الرجال الصلع أكثر جاذبية

كشفت دراسة جديدة نُشرت في صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الصلع يُعد من السمات الجذابة لدى النساء. وقد أجرى الباحثون استطلاعاً شمل آراء ألفي امرأة حول الصفات الشكلية التي يفضلنها في مظهر وهيئة الرجل.

المفاجأة كانت أن الصلع جاء في المرتبة الثانية كأكثر سمة مفضلة لدى النساء، متفوقاً على الشعر الأسود والأشقر، وكذلك على ملمس الشعر سواء كان ناعماً أو مجعداً. وأفادت المشاركات في الدراسة بأن الرجال الصلع يُنظر إليهم على أنهم أكثر نضجاً وتفهماً وذكاءً، بالإضافة إلى إخلاصهم.

وبحسب الدراسة، فإن السمة الوحيدة التي تفوقت على الصلع في جاذبيتها هي اللياقة البدنية، وبالأخص لدى الرجال الذين يمارسون رياضة رفع الأثقال.

هذا التفضيل يفسر الشعبية الواسعة التي يتمتع بها عدد من النجوم والممثلين المعروفين بصلعهم ولياقتهم البدنية العالية، ، دوين جونسون، بروس ويليس، جيسون ستاثام وتيري كروز، الذين يحظون بعدد كبير من المعجبات.

وقالت جيسيكا ليوني، المتحدثة باسم موقع (Illicit Encounters) الذي أجرى الدراسة: “الصلع هم الأكثر جاذبية”، لكنها أضافت: “الجاذبية في نهاية المطاف تكمن في عين الناظر”.

وجاء ترتيب السمات الأخرى المفضلة لدى النساء بعد الصلع واللياقة البدنية كما يلي: الشعر الأسود، الشعر المجعد، عظام الخد البارزة، الشعر الأشقر، العيون الخضراء، شعر الصدر، الوشم، والأقراط.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية