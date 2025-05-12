وفاة صديقة “كابتن ماجد”.. الموت يغيب فاطمة سعد

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا– فرع دمشق، وفاة الفنانة فاطمة سعد، عن عمر 59 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لما يقارب أربعة عقود.

وأوضحت النقابة في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الوفاة حدثت مساء الأحد، وتمت مراسم الدفن صباح الاثنين في بلدة معضمية القلمون.

سعد شاركت بصوتها في أكثر من 100 مسلسل موجه للأطفال، من أبرزها “الكابتن ماجد”، حيث أدت دور “مازن”، و”ماوكلي” بشخصية “ميشو”، و”هزيم الرعد” من خلال شخصية “موسامي”، بالإضافة إلى شخصيات “هاكو” في “ناروتو”، و”ياوي” في “إيكوسان”، كما ساهمت في دبلجة عدد من الأعمال السينمائية الأجنبية إلى اللغة العربية.

إلى جانب أعمالها في الرسوم المتحركة، سجلت حضورًا واضحًا في المسلسلات الإذاعية، من بينها “حكم العدالة” و”ظواهر مدهشة”، اللذان استمرا لسنوات ضمن البرامج الإذاعية الدرامية.

وعبّر عدد من الفنانين السوريين عن حزنهم العميق لوفاة زميلتهم فاطمة سعد، إذ وصفها الفنان مروان فرحات بـ”رفيقة الدرب الغالية”، فيما نعتها الفنانة آمال سعد الدين بكلمات مؤثرة عبر “إنستغرام”، قائلة: “العزيزة الراقية الحنونة.. السيدة فاطمة سعد في ذمة الله، الله يرحمك يا حبيبتي”.

من جانبه، كتب الفنان أيمن رضا عبر حسابه الرسمي: “فاطمة سعد في ذمة الله، الله يرحمها والعزاء لأهلها”.

أما السيناريست رامي كوسا، فقد عبّر عن حزنه قائلاً: “موجع فقدك.. شكراً لأنك كنتِ شريكة في بدايات حلوة، سأظل أستعيدها كما أستعيد ضحكاتك العريضة التي تملأ الفراغ بهجة”.

وأعرب الفنان قاسم ملحو بدوره عن تأثّره برحيلها، فكتب: “رحيل المبدعة فاطمة سعد، صاحبة الصوت التمثيلي في دوبلاج الرسوم المتحركة، والذي رافق أجيالاً عديدة”.

رحيل سعد يطوي صفحة من صفحات الأداء الصوتي الذي شكل جزءًا من ذاكرة الطفولة لدى الجمهور العربي خلال العقود الماضية.

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