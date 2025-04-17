مقابل شرط غريب.. مركز طبي يشتري بويضات النساء الفقيرات!

كشفت تحقيقات رسمية تركية عن شراء مركز طبي في إسطنبول بويضات من الفقيرات بشرط توقيعهنَّ على تعهدات بعدم المطالبة بميراث الأطفال الذين سيولدون من بويضاتهنَّ.

وبدأت القصة عندما تلقت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية بلاغاً عن وجود مخالفات طبية جسيمة وقعت في مركز لعلاج الأمراض النسائية، لتبدأ وزارة الصحة والنيابة العامة تحقيقاً كشف مفاجآت صادمة.

ويُتهم مركز الولادة وعلاج أمراض النساء، بإرسال أدوية هرمونية ومنشطات للبويضات إلى نساء شابات ضمن خطة واتفاق لبيع بويضاتهنَّ بمبلغ يصل إلى 40 ألف ليرة (نحو ألف دولار) للبويضة الناضجة.

ووفق الاتهامات التي أوردتها صحيفة “الصباح” التركية، فإن المركز يبيع تلك البويضات إلى مراكز أطفال الأنابيب في الولايات المتحدة الأمريكية.

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