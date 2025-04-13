محامية تكشف فضيحة مدوية لنجم فرنسا السابق.. “صورني وهددني”

بدأت السلطات الأمنية في ريو دي جانيرو تحقيقاً بشأن مزاعم مقدّمة ضد لاعب فاسكو دا غاما الفرنسي ديميتري باييه، بعد أن تقدّمت صديقته السابقة، المحامية لاريسا فيراري، بشكوى تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي والنفسي خلال علاقتهما التي استمرت سبعة أشهر.

وقالت فيراري، التي التقت باييه عقب انتقاله إلى البرازيل قادماً من فرنسا، إنها ارتبطت به خلال فترة شعوره بالوحدة بعد انضمامه إلى الفريق البرازيلي، لكنها تعرضت لسلسلة من الانتهاكات، على حدّ وصفها.

وفي تفاصيل الشكوى، ذكرت لاريسا: “تعرضت لانتهاكات جسدية ونفسية وجنسية، وكان يقوم بتصويري وتهديدي إذا رفضت الانصياع لرغباته”.

وأضافت وهي تتحدث للصحافة والدموع في عينيها: “أنا محامية وأعي خطورة هذه الاتهامات، لكنني لا أستطيع الصمت أكثر، لقد استغل ضعفي العاطفي والنفسي لتحقيق رغباته”.

وأكدت شرطة ريو دي جانيرو أنها بدأت التحقيقات الأولية في الشكوى، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من باييه حتى الآن.

ووفقاً لتقارير محلية، يتابع نادي فاسكو دا غاما القضية عن كثب دون إصدار موقف معلن لغاية الان .

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