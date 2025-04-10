روجت لتطبيع بلادها مع إسرائيل.. قرار قضائي كويتي جديد بحق فجر السعيد

قررت محكمة الاستئناف الكويتية استمرار حجز الإعلامية فجر السعيد في السجن المركزي، وذلك حتى موعد جلسة محاكمتها المقررة في 13 يوليو المقبل، في قضية نشر أنباء عن “التطبيع مع إسرائيل”.

وتتهم الإعلامية فجر السعيد في هذه القضية، بـ”إذاعة أخبار كاذبة” حول عزم الكويت التطبيع مع إسرائيل، و”إساءة استعمال شبكة المعلوماتية”، و”نقل خبر مختلق”.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بحق السعيد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، قبل أن يتم استئناف الحكم أمام المحكمة المختصة.

جدير بالذكر أن الإعلامية الكويتية أثارت، في سبتمبر الماضي، غضبا كبيرا على مواقع التواصل بنشرها مقطع فيديو أثناء ترحيبها بإسرائيليين في منزلها بجورجيا، فيما دعت منذ عام 2019 للتطبيع مع إسرائيل، كما زارت مدينة القدس وظهرت في الإعلام العبري.

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