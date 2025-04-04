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شؤون المرأة

أغنية جديدة لرحمة رياض تتجاوز حاجز المئة مليون مشاهدة (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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أغنية جديدة لرحمة رياض تتجاوز حاجز المئة مليون مشاهدة (فيديو)

تخطت أغنية الفنانة العراقية رحمة رياض، “ماكو مني” حاجز مئة مليون مشاهدة على منصة “يوتيوب” خلال الساعات الماضية.
وقدمت النجمة الشابة أغنيتها، العام 2020، في فيديو كليب من إخراج ريشا سركيس، وهي من كلمات الشّاعر رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

وحققت الأغنية العاطفية نسب مشاهدة عالية، في الفترة القليلة الماضية، بالتزامن مع انتشار مقاطع قصيرة منها في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تكسر حاجز 100 مليون مشاهدة.

وتنضم أغنية “ماكو مني” لأغاني أخرى قدمتها رحمة رياض، وتجاوزت 100 مليون مشاهدة، وبينها “أصعد للكمر” و”كواكب”، فيما تجاوزت أغنيتها “وعد مني” حاجز 200 مليون مشاهدة.

وأصدرت ابنة الفنان العراقي الراحل رياض أحمد، أغنية “ماكو مني” بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا، وبدء حظر تجول عالمي.

وتتسم الأغنية بطابعها العاطفي الحزين، والذي يميز كثيراً من أغاني رحمة رياض، وآخرها أغنية شارة المقدمة لمسلسل “العشرين”.

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