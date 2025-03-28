استقالة وزيرة في أيسلندا بعد اعترافها بإنجاب طفل من مراهق

قدمت وزيرة الأطفال والتعليم في أيسلندا، آستيلدور لوا ثورسدوتير، طلب استقالة بعد اعترافها بإنجاب طفل من مراهق منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف، فيما ستدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ، عندما يؤكد رئيس البلاد استقالتها في اجتماع لمجلس الدولة.

وعن تفاصيل القضية، كشفت ثورسدوتير أنها بدأت علاقة مع صبي يبلغ من العمر 15 عامًا عندما كانت في الثانية والعشرين من عمرها وأنجبت منه ابنًا، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيسلندية، الخميس الماضي.

وأضافت الهيئة أن ثورسدوتير التقت بالصبي أثناء عملها كمستشارة في جماعة دينية، قبل أن تنجب طفله عندما كانت في الثالثة والعشرين من عمرها وكان عمره 16 عامًا.

ويُحدد قانون العقوبات في البلاد سن الرشد بـ 15 عامًا، ومع ذلك، يُحظر على البالغين ممارسة الجنس مع طفل دون سن 18 عامًا إذا عُهد إليهم بتعليمه، ويواجه الجناة عقوبة تصل إلى السجن 12 عامًا.

وصرح كريسترون فروستادوتير، رئيس وزراء أيسلندا، أن ثورسدوتير التقت بقادة الأحزاب الثلاثة في البلاد، لكن قرار الاستقالة كان قرارها، وفقًا لقناة RUV.

وأضاف فروستادوتير في مؤتمر صحفي، الجمعة الماضي: “ناقشنا الخيارات معًا واستمعنا إلى روايتها للأمر بالتفصيل لأول مرة في ذلك الاجتماع”، مؤكدا أن ثورسدوتير تحملت المسؤولية بسرعة باستقالتها، وأن ذلك “بالطبع، مسألة مؤسفة، لكنه لا علاقة له بعملنا”، لافتا إلى أن مكتب رئيس الوزراء لم ينته من التحقيق في الأمر منذ أن تم عرضه قبل أسبوع.

وصرح رئيس قسم الاتصالات في حزب الشعب، هيمير مار بيتورسون، لشبكة CNN، بأن ثورسدوتير “تنفي نفيًا قاطعًا مزاعم منعها الأب من التواصل مع ابنه أو إقامة علاقة معه.. تعرّف الاثنان على بعضهما البعض في لقاء مسيحي مفتوح للشباب. كما تنفي الوزيرة مزاعم أنها كانت بأي شكل من الأشكال قائدة أو مسؤولة عن اللقاء، وبالتالي لم تكن عليها أي التزامات تجاه الشاب عندما التقيا قبل 36 عامًا”. ووفقًا لبيتورسون، كان القانون الأيسلندي آنذاك ينص على بلوغ سن الاستقلال 16 عامًا، وسن الرشد الجنسي 14 عامًا.

وستدخل استقالة ثورسدوتير حيز التنفيذ، الأحد، عندما يؤكد رئيس أيسلندا استقالتها في اجتماع لمجلس الدولة.

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