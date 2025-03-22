“إيفانكا ترامب” تبهر مدربها في الفنون القتالية (فيديو)

أثارت إيفانكا، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تمارس رياضة الجوجيتسو.



وأظهرت إيفانكا، البالغة من العمر 43 عاما، حرفية كبيرة أثناء القيام بحركات دفاعية في المقطع القصير الذي شاركته أمس الجمعة على حسابها في تطبيق “إنستغرام”. حيث كانت ترتدي الحزام الأزرق، وتقوم بقلب مدربها وإسقاطه أرضا.

وشوهدت إيفانكا وهي تواجه خواكيم وغي وبيدرو فالنتي، حيث انحنى الجميع لبعضهم البعض في إحدى لقطات الفيديو.

https://twitter.com/i/status/1903157034679185610

من جهتهم، نشر “الأخوة فالنتي”، أصحاب مركز التدريب الذي ترتاده إيفانكا، الفيديو على منصة “إكس”، مع تعليق: “الجوجيتسو أكثر من مجرد فن قتالي. ينبع من تقاليد قديمة وتم تهيئته عبر أجيال، ويوفر مسارا للثقة البدنية، والوضوح الذهني، والتوازن العاطفي”.

واختارت إيفانكا الابتعاد عن السياسة خلال الفترة الثانية من حكم والدها، بعد أن كانت هي وزوجها جيراد كوشنر من كبار المستشارين خلال ولاية ترامب الأولى.

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