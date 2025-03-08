مارس 09, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

امرأة تضرب لاعباً في مباراة كرة قدم.. والسبب مضحك

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فى :شؤون المرأة
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امرأة تضرب لاعباً في مباراة كرة قدم.. والسبب مضحك

شهدت ملاعب كرة القدم الإنجليزية واقعة غريبة الأطوار بعد قيام امرأة بالاعتداء على لاعب.
وكانت هناك لحظةٌ صادمةٌ تعرض فيها لاعبُ كرة قدمٍ، للضرب على رأسه من قبل امرأةٍ غاضبة، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وشهدت مباراةٌ للهواة في إنجلترا، قيام امرأةٍ بدخول أرض الملعب، والاتجاه نحو أحد اللاعبين، ثم قامت بضربه على رأسه بزجاجة مياه.

ولم تكتفِ بذلك، حيث قامت بصفعه على مؤخرة رأسه، في مشهد أذهل كل من فوق أرضية الملعب.

اللاعب بدوره سقط على ركبتيه، وهو لا يزال ممسكًا برأسه من الألم، طبقا للفيديوهات المتداولة.

وعلِم لاحقًا أن هذه المرأة هي زوجة اللاعب، وقد أقدمت على هذا التصرف بسبب خيانته لها.

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