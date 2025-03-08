مات من البرد.. امرأة تحبس شريكها عاريا في الشرفة

تواجه امرأة يابانية، تبلغ من العمر 54 عامًا، اتهامات بالاعتداء والاحتجاز المفضي إلى الموت، بعدما أجبرت شريكها على البقاء عاريًا في شرفة منزلها خلال ليلة شديدة البرودة، مما أدى إلى وفاته نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة جسمه.

وأوضحت شرطة منطقة ناغاساكي، جنوب اليابان، أن الضحية، البالغ من العمر 49 عامًا، كان يعيش مع المتهمة وقت وقوع الحادث.

ووفقًا لماسافومي تانيغاوا، المسؤول في الشرطة، فإن المرأة أمرت شريكها بالخروج إلى الشرفة وأبقت عليه هناك رغم الأجواء القاسية.

وبعد تلقي الشرطة بلاغًا طارئًا، وصلت إلى مكان الحادث لتجد الرجل في حالة حرجة داخل إحدى الغرف، وكان بالكاد على قيد الحياة، قبل أن يفارق الحياة بعد وقت قصير بسبب انخفاض شديد في حرارة جسمه.

ووفقًا لصحيفة ماينيتشي اليابانية، بلغت درجة الحرارة الخارجية في تلك الليلة 3.7 درجة مئوية.

ورغم الاتهامات الموجهة إليها، نفت المرأة أي مسؤولية عن الوفاة، مؤكدة للشرطة أنها “لم تفعل شيئًا”، وفق ما نقلته الصحيفة.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمة سبق أن اعتدت على شريكها بسكين، مما تسبب له في إصابة بأنفه.

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