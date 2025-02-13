لجلب الحب والزواج.. عادات وطقوس غريبة حول العالم

وصفات غريبة لـ”فك العنوسة” حول العالم:

رمي الأحذية في التشيك

تمارس الفتيات العازبات طقسًا فريدًا في ليلة عيد الميلاد، حيث يقفن وظهورهن موجهة نحو الباب الرئيسي للمنزل، ثم يرمين حذاءً فوق أكتافهن. إذا سقط الحذاء ومقدمه باتجاه الباب، يُعتقد أن الفتاة ستتزوج خلال العام الجديد؛ أما إذا كان الحذاء متجهًا عكس الباب، فهذا يعني أن عليها الانتظار عامًا آخر.

تقشير التفاح في

تقوم الفتيات العازبات بتقشير تفاحة بدقة بحيث تكون القشرة طويلة وغير مقطوعة. بعد ذلك، يرمين القشرة خلف أكتافهن، حيث يُعتقد أن الشكل الناتج عن سقوطها يُشير إلى الحرف الأول من اسم الزوج المستقبلي.

“نبتة الحظ” في أيرلندا

بحسب التقاليد الأيرلندية، إذا أكل الأعزب برسيمًا رباعي الأوراق حصراً، وهو يفكر في الشخص الذي يحبه، سيصبح هذا الشخص شريكه.





كما تضع عازبات أيرلندا خصلة من نبتة الدبق الأبيض (الهدال) تحت وسائدهن ليلة رأس السنة لمساعدتهن على رؤية أحلام تكشف عن شريك حياتهن المستقبلي، ويعتقد البعض انه يجب حرق الخصلة في صباح اليوم التالي، كتقليد رمزي لجلب الحظ السعيد والحب.

قفل الحب في كوريا الجنوبية

في سيول، يقوم العشاق كما الذين يبحثون عن الحب بكتابة أسمائهم أو أمنياتهم على أقفال صغيرة، ثم يعلقونها على سياج برج نامسان، معتقدين أن هذا القفل يجلب لهم الحب الأبدي.

ومن الجدير بالذكر أن هنالك العديد من المواقع الشهيرة في مختلف أنحاء العالم لتعليق “أقفال الحب”.

صخرة “الحب” في قبرص

وفقا لأسطورة إغريقية، من يسبح حول صخرة “أفروديت”، آلهة الحب والجمال والخصوبة عند الإغريق، ثلاث مرات سيجد حبًا خالدًا لا يمحوه الزمن.

حلوى تحت الوسائد في اليونان

في بعض المناطق اليونانية، تضع الفتيات حلوى “الملبس” تحت وسائدهن ليلة رأس السنة، معتقدات أن هذا يساعدهن على الحلم بشريك حياتهن المستقبلي.

الجلوس على طرف الطاولة في روسيا

توجد خرافة شائعة في روسيا وهنغاريا، تقول إن جلوس الشخص العازب على طرف الطاولة يمكن أن يعوق فرصه في العثور على شريك حياته؛ كما يعتبر حظ سيء في ايطاليا.

زهور الحلم في السويد

تقوم الفتيات العازبات بقطف سبعة أنواع مختلفة من الزهور من سبع حقول مختلفة ووضعها تحت وسائدهن. يُعتقد أن هذا يساعدهن على الحلم بأزواجهن المستقبليين.

مهرجان العشاق في الصين

يُقام مهرجان “كيشي” أو مهرجان العشاق، حيث تعرض الفتيات العازبات مهاراتهن في الحياكة أو التطريز، معتقدات أن هذا يُبرز جمالهن الداخلي ويجذب الشريك المثالي.

كما تُقام “أسواق الزواج” الأسبوعية في الصين، حيث ينشر الأهالي معلومات عن أفراد العائلة العزاب على شكل “اعلانات” في محاولة لإيجاد الشريك المناسب.

المكنسة في امريكا الجنوبية

ومن بين أكثر المعتقدات غرابة في المكسيك، يُعتقد أن تمرير المكنسة فوق أقدام شخص ما يعني أنه سيبقى عازبًا إلى الأبد.

الدعسوقة والملابس الحمراء في اليابان



إذا حطت دعسوقة على فتاة عزباء، يُعتقد أنها ستتزوج قريبًا. كما أن ارتداء الملابس الداخلية الحمراء ليلة رأس السنة يُعتبر وسيلة لجلب الحظ السعيد في الزواج.