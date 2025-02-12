فبراير 13, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

مشهد مرعب.. انفجار هاتف محمول في جيب امرأة (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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مشهد مرعب.. انفجار هاتف محمول في جيب امرأة (فيديو)

وثقت عدسات الكاميرا في البرازيل، لقطة مرعبة لانفجار هاتف محمول في جيب امرأة داخل سوبر ماركت مزدحم.


وأظهرت لقطات كاميرا الضحية المجهولة تقف بجوار زوجها أثناء تفحص بعض السلع في المتجر في مدينة أنابوليس البرازيلية يوم السبت.

وفجأة انفجر الجهاز، وأظهر الفيديو المرأة وهي تقفز خوفا من النار وتخرج من المتجر بينما بدا أن زوجها يحاول إطفاء النيران.

وبمجرد خروجها إلى الشارع، هرع المارة لمساعدتها.

وقال زوجها ماتيوس ليما لوكالة الأنباء البرازيلية جي 1 إنه خلع قميصه لإطفاء النيران.

تم نقل المرأة إلى مستشفى ألفريدو أبراو، حيث عولجت من حروق من الدرجة الأولى والثانية، بما في ذلك في يدها وساعدها وظهرها.

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