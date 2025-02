مشهد مرعب.. انفجار هاتف محمول في جيب امرأة (فيديو)

وثقت عدسات الكاميرا في البرازيل، لقطة مرعبة لانفجار هاتف محمول في جيب امرأة داخل سوبر ماركت مزدحم.



وأظهرت لقطات كاميرا الضحية المجهولة تقف بجوار زوجها أثناء تفحص بعض السلع في المتجر في مدينة أنابوليس البرازيلية يوم السبت.

وفجأة انفجر الجهاز، وأظهر الفيديو المرأة وهي تقفز خوفا من النار وتخرج من المتجر بينما بدا أن زوجها يحاول إطفاء النيران.

Pants catch on fire as a Motorola phone suddenly explodes in a woman's back pocket. pic.twitter.com/ETmCe0rZoy

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 11, 2025