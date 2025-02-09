فبراير 10, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

النيابة الكويتية تقرر حبس الإعلامية فجر السعيد بتهمة التطاول على العراق

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
6 مشاهدات

النيابة الكويتية تقرر حبس الإعلامية فجر السعيد بتهمة التطاول على العراق

أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وأحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالتطاول على العراق.

وجاء القرار بعد أن تقدمت سفارة العراق في الكويت بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي قامت بدورها بإحالة الشكوى إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن المتوقع أن تعرض السعيد على قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها حتى موعد المحاكمة.

ويعد هذا الإجراء هو الثاني من نوعه في فترة قصيرة، حيث كانت النيابة العامة قد قررت في يناير الماضي حبس السعيد لمدة مماثلة بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد، استنادا إلى شكوى من وزارة الداخلية التي اتهمت السعيد بمخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964.

facebookShare on Facebook
Post Views: 64

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi