بتهمة التطبيع مع إسرائيل.. تفاصيل محاكمة فجر السعيد

ذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس، بأن محكمة الجنايات أجلت قضية الإعلامية فجر السعيد (إذاعة أخبار كاذبة) للنطق بالحكم إلى جلسة 13 شباط الجاري.

وقالت وسائل إعلام كويتية أن “جلسة اليوم شهدت إنكار السعيد الاتهامات المسندة إليها والمتعلقة بالدعوة إلى الـتطبيع مع إسرائيل”.

وكانت وزارة الداخلية قد حركت شكوى ضد الإعلامية فجر السعيد اتهمتها فيها بالإضرار بمصالح البلاد ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964.

جدير بالذكر أنه في ايلول الماضي، أثارت الإعلامية الكويتية غضبا كبيرا على مواقع التواصل بنشرها مقطع فيديو أثناء ترحيبها بإسرائيليين بمنزلها في جورجيا.

كما كانت الإعلامية الكويتية قد دافعت خلال السنوات الماضية عن رأيها المؤيد للتطبيع مع إسرائيل.

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