مغنية أمريكية تكشف إصابتها بعد حقن التنحيف.. “لا تقعوا بهذا الخطأ”

كشفت المطربة الأمريكية آيفري، 30 عامًا، عن صدمتها بعد تشخيصها بمرض هشاشة العظام إثر استخدامها لدواء “أوزمبيك” لمدة عام واحد فقط .



وأعربت آيفري، المقيمة في فينيكس بولاية أريزونا، عن أسفها لاستخدامها هذا الدواء بعد معاناتها من اضطراب في الأكل، مشيرة إلى أنها اعتقدت أنها بحاجة إلى “أوزمبيك” لتصبح جميلة وناجحة.

وفي اعتراف آخر، ذكرت آيفري أنها تم استبعادها من شركة التسجيلات الخاصة بها بسبب زيادة وزنها، وقالت: “كنت أعتقد أنني بحاجة إلى “أوزمبيك” لكي أكون جميلة وناجحة”. لكن الاختبارات الطبية أظهرت أنها أصيبت بهشاشة العظام، وهو مرض يزيد من خطر الإصابة بكسور خطيرة، بعد فقدانها الوزن بسرعة كبيرة بسبب هذا العلاج.

وحثّت آيفري الجميع على عدم “ارتكاب نفس الخطأ” بتناول دواء “لا تحتاجونه”. وتابعت أن هذه الحقن مخصصة في الأصل لمساعدة مرضى السكري من النوع الثاني والأشخاص الذين يعانون من السمنة على التحكم في مستويات السكر في الدم وفقدان الوزن.

ومع ذلك، أشارت الأبحاث إلى أن هذه الحقن قد تؤدي إلى هشاشة العظام، وحذر الخبراء من استخدامها للأشخاص الذين هم عرضة للكسور. وتعتقد بعض التقارير أن حوالي نصف مليون بريطاني يستخدمون هذا الدواء، الذي يمكن أن يساعد في فقدان ما يصل إلى 20% من وزن الجسم خلال بضعة أشهر.

وبينما تحذر الدراسات من المخاطر المرتبطة باستخدام أدوية فقدان الوزن مثل “أوزمبيك”، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى تراجع كثافة العظام لدى الأشخاص الذين استخدموا هذه الحقن مقارنة بالأشخاص الذين خضعوا لعلاج بديل مثل التمارين الرياضية.

في هذا السياق، حثت آيفري الجميع على توخي الحذر، وقالت: “لقد أصبحت هذه الأدوية أمرًا طبيعيًا، لكنها في الواقع خطيرة للغاية. لا أستطيع أن أصدق أنني تسببت في هذا الضرر لنفسي”.

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